Türkiyemspor patzt - Teutonia blamiert Liria

Die Berliner Landesliga Staffel 2 eröffnet die Saison 2025/26 mit spannenden Duellen. Ein Absteiger, drei Aufsteiger und zahlreiche ambitionierte Traditionsvereine sorgen schon am ersten Spieltag für Brisanz. Alle Begegnungen des 1.Spieltages in der Nachschau
Meteor 06 startet mit einem 3:0-Heimsieg gegen Hansa 07 in die neue Saison und überzeugt vor allem in der Schlussphase mit Effizienz. Die Gastgeber erwischen den besseren Beginn und gehen in der 32. Minute in Führung: Simon Böhm (1:0) trifft per Kopf nach Flanke von Samet Alkan. Mit diesem Ergebnis geht es in die Pause, da Hansa 07 zwar mutig auftritt, vor dem Tor aber ungefährlich bleibt. Nach dem Seitenwechsel bleibt die Partie lange offen. Meteor bringt frische Kräfte und erhöht in der Schlussphase das Tempo. In der 86. Minute sorgt Joker Mohammed Hamiss (2:0) nach Vorlage von Samet Alkan für die Vorentscheidung. Später macht Samet Alkan (3:0) selbst den Deckel drauf, vorbereitet von Bardya Ahmadisad-Yekta. Meteor 06 feiert damit einen perfekten Auftakt in die Landesliga-Staffel 2, während Hansa 07 trotz engagierter Leistung ohne Punkte bleibt.
Die zweite Mannschaft von Fortuna Biesdorf feiert zum Auftakt einen verdienten 4:2-Heimsieg gegen Berolina Stralau – in einer Partie, die einiges zu bieten hatte. Stralau erwischt den besseren Start: In der 25. Minute zeigt der Linienrichter nach einer umstrittenen Szene auf Tor – der Ball soll die Linie überschritten haben, 0:1 (25.). Die Antwort der Gastgeber folgt prompt: Dustin Bernicke (1:1, 29.) trifft sehenswert ins lange Eck. Kurz darauf dreht Biesdorf die Partie, Tim Stuff köpft nach einer Standardsituation zum 2:1 ein (34.). Mit der knappen Führung geht es in die Kabine. Gleich nach Wiederanpfiff erhöht Sarin Simoneit (3:1, 46.) nach starkem Zuspiel auf 3:1. Doch Stralau gibt sich nicht geschlagen: Per Foulelfmeter verkürzen die Gäste auf 3:2 und schnuppern am Ausgleich. In dieser Phase zeigt sich Fortuna eiskalt: Antonio Pensel (4:2, 72.) trifft nach einer schönen Kombination und sorgt für die Entscheidung. Am Ende bleibt es beim 4:2, mit dem Fortuna Biesdorf II einen gelungenen Start in die neue Saison feiert. Stralau hält lange dagegen, verliert jedoch in den entscheidenden Momenten die Kontrolle.
Ein packendes Duell zwischen Mahlsdorf II und dem FV Wannsee endet mit einem 3:2-Heimsieg für die Gastgeber. Mahlsdorf erwischt den perfekten Start: Zunächst verwandelt Christian Preiss (1:0, 19.) einen Foulelfmeter sicher, ehe Tim-Luca Eberl (2:0, 20.) nur eine Minute später nach Vorarbeit von Preiss nachlegt. Doch Wannsee zeigt Moral und kämpft sich zurück ins Spiel. Erik Vorwerk (2:1, 23.) verkürzt, und kurz vor der Pause markiert Bennett Lilienthal (2:2, 40.) den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel bleibt es lange offen. Beide Teams wechseln viel, doch Mahlsdorf drückt stärker auf den Sieg. In der 75. Minute ist es erneut Christian Preiss (3:2), der nach Vorlage von Reto Reichenberger für die Entscheidung sorgt. Am Ende bringt Mahlsdorf den knappen Vorsprung über die Zeit und feiert einen gelungenen Auftakt, während Wannsee trotz starker Moral mit leeren Händen dasteht.
Der Köpenicker FC setzt mit einem deutlichen 4:0-Auswärtssieg beim Aufsteiger SC Union 06 ein erstes Ausrufezeichen zum Saisonauftakt. Bereits in der 17. Minute bringt Dennis Bohnsack (0:1) die Gäste in Führung. Union versucht zwar, ins Spiel zu finden, doch klare Chancen bleiben Mangelware. Nach der Pause baut Köpenick seine Führung weiter aus: Maximilian Zengler (0:2, 51.) trifft kurz nach Wiederanpfiff. Union 06 bleibt weiterhin blass, während Köpenick eiskalt zuschlägt. Erneut ist es Dennis Bohnsack (0:3, 67.), der für die Vorentscheidung sorgt. In der Schlussphase setzt der eingewechselte Luca Munsky (0:4, 86.) den Schlusspunkt. Mit dem klaren 4:0-Auswärtserfolg zeigt der Köpenicker FC eine souveräne Vorstellung und unterstreicht seine Ambitionen in der Landesliga-Staffel 2, während Union 06 sein erstes Lehrgeld bezahlt.
Der FC Internationale II feiert einen spektakulären 4:3-Auswärtssieg bei den Sportfreunden Kladow. Ali Bilal (1:0, 13.) bringt Kladow zunächst in Führung, doch Ben Krause (1:1, 24.) gleicht für Inter aus. Nach der Pause geht Kladow erneut durch Veit-Moritz Schikowski (2:1, 54.) in Führung, ehe Vincent Scheffler (2:2, 60.) wieder ausgleicht. Die Partie nimmt dann richtig Fahrt auf: Inter (2:3, 76.) dreht das Spiel. Paul Fischer (3:3, 82.) kontert für Kladow. Doch in der Schlussphase fällt die Entscheidung: Nach einer Gelb-Roten Karte für Kladow verwandelt Miguel Nunez-von-Voigt (3:4, 87., Strafstoß) den Elfmeter zum Siegtreffer. Damit startet Internationale II mit einem echten Ausrufezeichen in die Saison, während Kladow trotz großem Kampf und zweimaliger Führung am Ende leer ausgeht. Und wohl wieder gegen den Abstieg kämpfen wird.
Berlin-Liga Absteiger SSC Teutonia Spandau startet mit einem Kantersieg in die neue Saison und lässt dem FC Liria beim 8:0-Auswärtserfolg nicht den Hauch einer Chance. Schon früh stellen die Gäste die Weichen: Marvin Kubens (0:1, 12.) bringt Teutonia nach starker Einzelleistung in Führung. Kurz darauf erhöht Kubens (0:2, 32.) nach feinem Steckpass von Jakob Wartchow. Nach der Pause bricht Liria komplett auseinander. Zunächst trifft Nikolas Theodor Körner (0:3, 51.) sehenswert aus 16 Metern, dann köpft Robin Stenzel (0:4, 57.) nach einer Ecke ein. Marvin Kubens (0:5, 63.) schnürt mit einem herrlichen Schlenzer seinen Dreierpack, ehe Lucas Menne (0:6, 64.) nach einem mustergültigen Angriff vollendet. In der Schlussphase bleibt Teutonia torhungrig: Lucas Menne (0:7, 86.) staubt nach einem Abpraller ab, bevor Jannik Stenzel (0:8, 90.) den Schlusspunkt setzt. Mit diesem 8:0-Kantersieg untermauert der SSC Teutonia gleich am ersten Spieltag seine Ambitionen in die höchste Spreeklasse zurückzukehren. Während Liria einen rabenschwarzen Tag erlebt und nie ins Spiel findet.
Der FC Stern Marienfelde startet mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Auswärtssieg bei Türkiyemspor Berlin in die Saison. In einer umkämpften ersten Hälfte standen vor allem Zweikämpfe und viele Verwarnungen im Mittelpunkt. Beide Teams schenkten sich nichts, klare Torchancen blieben jedoch Mangelware. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck. In der 62. Minute fiel schließlich der Treffer des Tages: Marko Fischer (0:1) brachte Marienfelde nach einer starken Aktion in Führung. Türkiyemspor versuchte in der Folge zu antworten, tat sich offensiv aber schwer. Die Partie blieb hitzig – zahlreiche Gelbe Karten und eine Gelb-Rote Karte in der Schlussphase (78.) prägten das Bild. Marienfelde verteidigte den knappen Vorsprung leidenschaftlich und brachte die drei Punkte souverän über die Zeit. Damit feiert der FC Stern Marienfelde einen gelungenen Auftakt, während Türkiyemspor trotz großem Einsatz ohne Torerfolg bleibt.
Der VfB Hermsdorf feiert einen spektakulären 4:3-Auswärtssieg bei der U23 von Viktoria Berlin und dreht dabei nach Pausenrückstand die Partie. Bereits in der 8. Minute gehen die Gäste durch Jan Oberstein (0:1) in Führung. Viktoria zeigt sich jedoch unbeeindruckt und dreht die Begegnung: Vito Everett Dieckert (1:1, 25.) und Justin Thiele (2:1, 36.) sorgen für die Halbzeitführung der Hausherren. Nach dem Seitenwechsel ist Hermsdorf wacher und dreht mit einem Doppelschlag binnen vier Minuten das Spiel: David Natoniewski (2:2, 53.) und Jeremy Schneider (2:3, 57.) bringen den VfB in Front. Viktoria kämpft sich jedoch zurück, Rayan Ait Manssour (3:3, 74.) erzielt den erneuten Ausgleich. Doch in der Schlussminute schlägt Hermsdorf noch einmal zu: Charles Duncan (3:4, 90.) wird zum Matchwinner und sichert den Gästen einen Auftaktsieg in einer packenden Partie. Beide Teams zeigten offensive Spielfreude und reichlich Torhunger – am Ende behielt Hermsdorf die besseren Nerven.
