Türkiyemspor patzt - Teutonia blamiert Liria

Berlin-Liga Absteiger SSC Teutonia Spandau startet mit einem Kantersieg in die neue Saison und lässt dem FC Liria beim 8:0-Auswärtserfolg nicht den Hauch einer Chance. Schon früh stellen die Gäste die Weichen: Marvin Kubens (0:1, 12.) bringt Teutonia nach starker Einzelleistung in Führung. Kurz darauf erhöht Kubens (0:2, 32.) nach feinem Steckpass von Jakob Wartchow. Nach der Pause bricht Liria komplett auseinander. Zunächst trifft Nikolas Theodor Körner (0:3, 51.) sehenswert aus 16 Metern, dann köpft Robin Stenzel (0:4, 57.) nach einer Ecke ein. Marvin Kubens (0:5, 63.) schnürt mit einem herrlichen Schlenzer seinen Dreierpack, ehe Lucas Menne (0:6, 64.) nach einem mustergültigen Angriff vollendet. In der Schlussphase bleibt Teutonia torhungrig: Lucas Menne (0:7, 86.) staubt nach einem Abpraller ab, bevor Jannik Stenzel (0:8, 90.) den Schlusspunkt setzt. Mit diesem 8:0-Kantersieg untermauert der SSC Teutonia gleich am ersten Spieltag seine Ambitionen in die höchste Spreeklasse zurückzukehren. Während Liria einen rabenschwarzen Tag erlebt und nie ins Spiel findet.

Der FC Stern Marienfelde startet mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Auswärtssieg bei Türkiyemspor Berlin in die Saison. In einer umkämpften ersten Hälfte standen vor allem Zweikämpfe und viele Verwarnungen im Mittelpunkt. Beide Teams schenkten sich nichts, klare Torchancen blieben jedoch Mangelware. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck. In der 62. Minute fiel schließlich der Treffer des Tages: Marko Fischer (0:1) brachte Marienfelde nach einer starken Aktion in Führung. Türkiyemspor versuchte in der Folge zu antworten, tat sich offensiv aber schwer. Die Partie blieb hitzig – zahlreiche Gelbe Karten und eine Gelb-Rote Karte in der Schlussphase (78.) prägten das Bild. Marienfelde verteidigte den knappen Vorsprung leidenschaftlich und brachte die drei Punkte souverän über die Zeit. Damit feiert der FC Stern Marienfelde einen gelungenen Auftakt, während Türkiyemspor trotz großem Einsatz ohne Torerfolg bleibt.

Der VfB Hermsdorf feiert einen spektakulären 4:3-Auswärtssieg bei der U23 von Viktoria Berlin und dreht dabei nach Pausenrückstand die Partie. Bereits in der 8. Minute gehen die Gäste durch Jan Oberstein (0:1) in Führung. Viktoria zeigt sich jedoch unbeeindruckt und dreht die Begegnung: Vito Everett Dieckert (1:1, 25.) und Justin Thiele (2:1, 36.) sorgen für die Halbzeitführung der Hausherren. Nach dem Seitenwechsel ist Hermsdorf wacher und dreht mit einem Doppelschlag binnen vier Minuten das Spiel: David Natoniewski (2:2, 53.) und Jeremy Schneider (2:3, 57.) bringen den VfB in Front. Viktoria kämpft sich jedoch zurück, Rayan Ait Manssour (3:3, 74.) erzielt den erneuten Ausgleich. Doch in der Schlussminute schlägt Hermsdorf noch einmal zu: Charles Duncan (3:4, 90.) wird zum Matchwinner und sichert den Gästen einen Auftaktsieg in einer packenden Partie. Beide Teams zeigten offensive Spielfreude und reichlich Torhunger – am Ende behielt Hermsdorf die besseren Nerven.

