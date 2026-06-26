Türkiyemspor: Neuer Trainer, neuer Vorstand und neue Perspektiven

Bei Türkiyemspor stehen einige Veränderungen an – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Für Türkiyemspor Mönchengladbach war es eine Seuchensaison. Und da ist der deutliche Abstieg als faktischer Tabellenletzter aus der Bezirksliga womöglich noch das kleinere Übel. Denn zuletzt stand der Verein ohne Vorstand, ohne Trainer und ohne Sportlichen Leiter da. Doch nach einer Neuaufstellung scheinen die Weichen für die Zukunft gestellt.

Unter anderem gab im Frühjahr ein halbes Dutzend Spieler seinen Wechsel zum 1. FC Mönchengladbach bekannt, nachdem schon vergangenes Jahr mehrere Spieler zum Konkurrenten gegangen waren. Sicher ein Faktor: Türkiyemspor-Routinier Thomas Tümmers, der nach dieser Saison als Spieler zur SpVg Odenkirchen wechselt, zusätzlich ab sofort aber sportlicher Berater beim 1. FC tätig ist. Auch zu TuS Wickrath oder Union Nettetal wurden im Verlaufe des Frühjahrs Wechsel bekannt, die Abgangsmeldungen prasselten auf Türkiyemspor im Akkord ein. Auch wenn der Abstieg da sportlich noch gar nicht sicher war.

Rückblick: Bereits im Winter kündigte Vorsitzender Onur Canbolat an, nach der Saison von seinem Amt zurückzutreten. Seine Tätigkeit endet in diesen Wochen. Im Frühjahr kündigte dann das Trainerduo Cafer Kapkara und Ufuk Isik an, ebenfalls im Sommer aufzuhören. Isik zog sogar schon nach dem viertletzten Spiel beim 1. FC Mönchengladbach (2:4) vorzeitig die Reißleine. Auch der Sportliche Leiter Timur Köroglu beendete da vorzeitig seine Tätigkeit. Nicht nur aufgrund der sportlichen Talfahrt, die Probleme waren vielschichtiger.

Im Winter gab es aber lange keine Klarheit. Nachfolger für den Vorstand waren nicht in Aussicht oder es gab lediglich Interessenten, die aber nicht mit anderen Interessenten zusammenpassten. Ab Januar standen auch bei Türkiyemspor dann die üblichen Spielergespräche über den Verbleib über den Sommer hinaus an. „Wir hatten keinen Vorstand. Was sollte ich also den Spielern sagen? Ich konnte ihnen keine Zusagen geben, was Ausrüstung und Prämien angeht“, sagt Köroglu. Wie sollte er Geld in Aussicht stellen, das nicht existierte oder von keinem Vorstand genehmigt war? Die mangelnde Zukunftsperspektive veranlasste viele Spieler zum Wechsel. „Den Jungs kann ich da aber keinen Vorwurf machen“, betont Köroglu. Zwischendurch hatte nur er selbst als Teil des Torwart-Teams eine Zusage für die nächste Saison gegeben.

Doch der Grund für den Spielerschwund war hausgemacht. „Seit November war intern klar, dass Onur Canbolat als Präsident aufhören würde. Von dem Zeitpunkt an bestand die Frage, wie es nächste Saison weitergeht“, erklärt Köroglu. Den Spagat zwischen der Herausforderung, den Verein in der Bezirksliga zu halten und ihn gleichzeitig für die Zukunft aufzustellen, galt es fortan zu bewältigen.

Das Frühjahr war also angesichts der offenen Fragen eine enttäuschende Zeit. Auch wenn im April mit einem überraschenden 1:0-Sieg bei TuS Wickrath kurz mal Hoffnung auf den Klassenerhalt aufkeimte. Doch gegen die direkten Konkurrenten 1. FC Viersen und 1. FC Mönchengladbach legte die Mannschaft anschließend nicht nach. Köroglu reagierte: „Ich musste für mich die Reißleine ziehen, es hat mich sehr belastet. Niemand wusste da, wie es weitergeht. Bis dahin habe ich versucht, den Verein weiterzutragen“, klagt Köroglu.

Doch auch die zähen Spielergespräche, das Ringen um Prämien verschlissen die Nerven des Sportlichen Leiters, der diese Aufgabe auch künftig nicht mehr machen will. „Die Bezirksliga ist wohl einen Schritt zu hoch für uns. Man muss so viele Gelder in die Hand nehmen“, erklärt er. Sonst wären heutzutage viele Spieler schnell weg. Künftig will Köroglu nicht mehr Teil des Vorstands sein, sondern unterhalb des Vorstands als Teammanager „als Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand“ fungieren. An der Kaderplanung für die neue Mannschaft, die ja einen kompletten Umbruch mitmachen muss, und den Spielergesprächen arbeitet er weiter mit. Doch ums Finanzielle will er sich nicht mehr kümmern.

Neues Personal für den Neuanfang

Nach dem zweiten Abstieg aus der Bezirksliga in Folge muss wieder ein Neuanfang her. Und der Scherbenhaufen wird nun aufgekehrt. Bei den jüngsten Vorstandswahlen wurde ein neuer Vorstand gewählt. Neuer Vorsitzender wird der Immobilienunternehmer Ferat Dumlu, der mit seiner Firma und mithilfe seines Sponsoren-Netzwerkes künftig für eine solide finanzielle Basis im Verein sorgen möchte. Neuer Sportlicher Leiter wird Burak Tasan, der ebenfalls über Sponsorenkontakte verfügt und vorerst die Kaderplanung und Vertragsgespräche gemeinsam mit Köroglu übernimmt. Für einen fließenden Übergang soll auch das alte Präsidium um Onur Canbolat noch einige Monate den neuen Vorstand unterstützen.

Und mit dem bisherigen Spieler Atabey Kaplan steht auch der neue Trainer fest, der nur noch im Notfall als Spielertrainer fungieren soll. Kaplan hatte Köroglu schon länger als Trainer im Blick gehabt: „Er kennt den Verein, kennt die Abläufe. Außerdem hat er schon viele Spielergespräche geführt, links und rechts bringt er Connections mit“, sagt Köroglu.

Top-Neuzugänge mit Regionalliga-Erfahrung

Auf dem Transfermarkt hat Türkiyemspor für den Umbruch bereits zugeschlagen. Mehr als ein Dutzend neuer Spieler sind neu im Kader, weitere könnten folgen. Mit Köroglu, Ahmet Derici und Alan Lipemba M’Bulayi sind nur noch drei Spieler im Team bekannte Gesichter. Künftig setzt der Verein auf einige Perspektivspieler aus den Kreisligen. Sehr junge Spieler, darunter drei von Nachbarverein SpVg Odenkirchen, sind auch dabei. Zugpferde des neuen Teams sollen aber zwei Transfers von Bezirksligist MSV Düsseldorf werden. „Ferat Dumlu hat da seine Kontakte spielen lassen“, sagt Köroglu. Mit Aram Abdelkarim kommt ein offensivstarker Mittelfeldspieler, der bereits für SV Straelen und FC Wegberg-Beeck in der Regionalliga und den TSV Meerbusch in der Oberliga auflief. Mit 31 Jahren ist er sehr erfahren.

Für eine bessere Defensivarbeit kommt außerdem Jannik Stevens vom MSV. Der 33-Jährige spielte ebenfalls für Straelen, kam aber einst aus dem Nachwuchs von Borussia-Mönchengladbach. Für den VfL Bochum kam er dann in der 2. Liga auf zwei Einsätze, spielte anschließend in der Regionalliga für Bochums Zweite und Alemannia Aachen. Ebenfalls für hinten kommt der reaktivierte Oguzhan Bonsen, der für Union Nettetal in der Oberliga und VSF Amern und den 1. FC Viersen in der Landesliga spielte. Mit Metin Türkay wechselt ein weiterer Spieler mit Oberliga-Erfahrung zu Türkiyemspor – er verlässt nach einer Saison Odenkirchen. „Es ist eine Mischung aus Arrivierten und jungen Hungrigen. Die Mannschaft muss jetzt noch zusammenwachsen, wir haben entsprechend viele Teamevents in den nächsten sechs Wochen“, sagt Köroglu.

Der Verein will künftig auch wieder eine A-Jugend etablieren. Denn Jugendarbeit gab es zuletzt nicht. Nachdem die Reservemannschaft aus der B-Liga abgestiegen ist, könnte sie künftig zu einer A-Jugend werden. Aufgrund der neuen Ersten, die sich noch finden muss, klingt Köroglus Ziel für die Kreisliga A erst mal bescheiden: „Ich will eine ruhige Saison haben, und am besten nicht um den Abstieg kämpfen.“