Türkiyemspor Mönchengladbach sucht nach Sicherheit

Typisch Türkiyemspor, möchte man beinahe ausrufen angesichts des jüngsten 4:4-Remis der Mülforter gegen DJK Hehn am Wochenende. Die Mannschaft wurde ihrem Ruf, offensiv zu brillieren, aber defensiv auch anfällig zu sein, einmal mehr gerecht.

„In der 90. Minute machen wir das 4:3. Und nach dem Wiederanstoß kassieren wir direkt das 4:4. Da müssen wir cleverer sein, das ist enttäuschend“, ärgert sich Cafer Kapkara, der zusammen mit Ufuk Isik Türkiyemspor trainiert. Auch in der Vorwoche hatte Türkiyemspor überraschend gegen einen weiteren Abstiegskandidaten Federn gelassen. 1:3 unterlag man dem Tabellenletzten RW Venn. „Sie standen tief und haben es gut gemacht“, findet Capkara. Türkiyemspor ist somit formschwach aus der Winterpause gekommen und musste nach dem Remis gegen Hehn sogar dem SC Rheindahlen, der SF Neuwerk II mit 2:1 besiegte, den Platz zwei überlassen.

Als nun Tabellendritter sieht Türkiyemspor sein Saisonziel, die Vizemeisterschaft, aber dennoch nicht gefährdet. Immerhin würde dieser Platz womöglich für den Aufstieg zurück in die Bezirksliga reichen. „Es ist nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Aber ich bin überzeugt, dass wir es schaffen. Wir werden Rheindahlen jetzt angreifen“, so der Coach. Da Türkiyemspor zwei Punkte hinter Rheindahlen liegt, kann es im direkten Duell gegen den Konkurrenten am 17. April diesen Nachteil aus eigener Kraft wieder ausgleichen.

Dass Türkiyemspor aktuell gegen nominell schwächere Gegner strauchelt, hat mehrere Gründe. Capkara: „Dass die Rückrunde schwieriger wird, war uns klar, da die anderen Mannschaften alles geben. Dass wir da oben stehen, ist kein Selbstläufer, wir müssen mehr Gas geben“, bilanziert er. Mit dem Erarbeiten vieler Torchancen, was in der Hinrunde meist nach Wunsch verlief, gehe es nun nicht mehr ganz so leicht.