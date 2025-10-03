Türkiyemspor Mönchengladbach sucht die richtige Balance

Denn dies war schon in der bisher letzten Bezirksliga-Saison, gemeinsam mit der Fitness und einem souveränen Auftritt über die volle Spielzeit oft die Achillesferse der Mülforter. Viele Gegentore kassierten sie spät. Das habe man jetzt verbessert. „In der Bezirksliga hast du keine Chance, wenn du keine fitte Mannschaft hast. Du musst mit allen defensiv arbeiten“, so der Coach. Die hohe Niederlage gegen Bockum sei dadurch begünstigt gewesen, dass man ab der 11. Minute in Unterzahl und ab der 51. in doppelter Unterzahl spielte. Und gegen Marathon und Odenkirchen sei man eher bei Standards anfällig gewesen, so der Trainer. Defensiv habe das Team jedoch grundsätzlich stabil gestanden.

Vielmehr liege das Hauptproblem Türkiyemspors jetzt in der Offensive, mit 17 Toren in sieben Spielen ist Kapkara nicht zufrieden: „Wir hätten zehn Tore mehr machen müssen.“ Bei den Offensivspielern ist der Knoten noch nicht so recht geplatzt, immerhin hat sich Nathan Dibazingila, Neuzugang von Viersen II, mit vier Toren in fünf Spielen gut eingefunden. „Er hat Weltklasse-Spiele, aber auch Tage, wo er noch mehr machen kann“, sagt Kapkara.

Licht und Schatten bei den Neuzugängen

Auch Abdülhakim Yildirim (kam von TSV Meerbisch II) hat sich direkt als Stammspieler etabliert und verpasste bisher keine Minute. Und Williams Amanor, ein junger Offensivspieler aus Ghana, habe die Zweifel an ihm schon beseitigt: „Man war sich nicht sicher, ob er es packt, aber er ist Stammspieler geworden.“ Bei anderen Neuen läuft es weniger gut: Bilal Ok wird mit einem Kreuzbandriss wohl dauerhaft ausfallen. Und Gunalan Gunapalan (zuletzt Neuwerk II) muss sich erst mal in der Reserve von Türkiyemspor in der B-Liga etablieren.