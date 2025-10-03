Türkiyemspor Mönchengladbach sucht die richtige Balance

In der Saison 2023/24 spielte Türkiyemspor erstmals in der Bezirksliga. Doch das Gastspiel misslang gänzlich, deutlich stiegen die Mönchengladbacher als Vorletzte ab und mussten in der Hinrunde teils deftige Niederlagen hinnehmen. Diesmal sollte nach dem direkten Wiederaufstieg alles besser werden, der Verein wollte besser vorbereitet für die Bezirksliga sein. Wie ist die Lage?
Nach sieben Spieltagen steht Türkiyemspor erneut nur am oberen Rand der Abstiegszone. Bisher gelangen nur zwei Siege, fünf Spiele gingen verloren. Dabei ging es gut los, nach den ersten vier Partien hatte das Team von Ufuk Isik und Cafer Kapkara mit sechs Punkten eine für einen Aufsteiger gute Ausbeute. „Damit waren wir zufrieden. In den Spielen, die wir gewonnen haben, waren wir klar überlegen und bei den Niederlagen nicht weit entfernt“, sagt Kapkara. Kempen bezwang man mit 5:2 und Marathon Krefeld mit 3:0, die Niederlagen gegen Odenkirchen (2:3) und Fischeln (3:5) waren im Rahmen.
Seither zeigt der Trend aber nach unten. Liga-Niederlagen gegen OSV Meerbusch (1:4), Bockum (1:6) und Neuwerk (2:5) folgten. „Da haben die Jungs uns enttäuscht“, räumt Kapkara vor allem mit Blick auf Meerbusch und Bockum ein. Die Sommervorbereitung sei herausfordernd gewesen, als sich zwei Innenverteidiger verletzt hatten und eine interne Lösung hermusste. Ein weiterer Verteidiger, Ali Barbaros, kann mit 18 Jahren noch kaum Erfahrung vorweisen. Alan Lipemba M’Bulayi war derweil als neuer Innenverteidiger von Rheindahlen hergewechselt, wurde jedoch operiert und befindet sich erst seit Kurzem wieder im Training.
Die feste Defensiv-Achse ist noch nicht ganz gefunden, doch es gibt erfreuliche Personalien, etwa Neuzugang Ousman Dudzus (kam vom SSV Erkrath). „Er ist Stammspieler geworden“, sagt der Trainer. In sechs von sieben Liga-Spielen stand er auf dem Platz, bis auf eines spielte er die vollen 90 Minuten.
In der Vorbereitung hat Türkiyemspor gezielt an seinen Schwächen gearbeitet. Das Trainingsprogramm sei hart gewesen: „Wir haben einen Athletik-Trainer dazu geholt, Gott sei Dank haben wir das gemacht. Es ist das fitteste Türkiyemspor bisher. Da können wir mit jedem mithalten“, findet Kapkara. Nur im Taktischen müsse man noch cleverer werden.
Denn dies war schon in der bisher letzten Bezirksliga-Saison, gemeinsam mit der Fitness und einem souveränen Auftritt über die volle Spielzeit oft die Achillesferse der Mülforter. Viele Gegentore kassierten sie spät. Das habe man jetzt verbessert. „In der Bezirksliga hast du keine Chance, wenn du keine fitte Mannschaft hast. Du musst mit allen defensiv arbeiten“, so der Coach. Die hohe Niederlage gegen Bockum sei dadurch begünstigt gewesen, dass man ab der 11. Minute in Unterzahl und ab der 51. in doppelter Unterzahl spielte. Und gegen Marathon und Odenkirchen sei man eher bei Standards anfällig gewesen, so der Trainer. Defensiv habe das Team jedoch grundsätzlich stabil gestanden.
Vielmehr liege das Hauptproblem Türkiyemspors jetzt in der Offensive, mit 17 Toren in sieben Spielen ist Kapkara nicht zufrieden: „Wir hätten zehn Tore mehr machen müssen.“ Bei den Offensivspielern ist der Knoten noch nicht so recht geplatzt, immerhin hat sich Nathan Dibazingila, Neuzugang von Viersen II, mit vier Toren in fünf Spielen gut eingefunden. „Er hat Weltklasse-Spiele, aber auch Tage, wo er noch mehr machen kann“, sagt Kapkara.
Auch Abdülhakim Yildirim (kam von TSV Meerbisch II) hat sich direkt als Stammspieler etabliert und verpasste bisher keine Minute. Und Williams Amanor, ein junger Offensivspieler aus Ghana, habe die Zweifel an ihm schon beseitigt: „Man war sich nicht sicher, ob er es packt, aber er ist Stammspieler geworden.“ Bei anderen Neuen läuft es weniger gut: Bilal Ok wird mit einem Kreuzbandriss wohl dauerhaft ausfallen. Und Gunalan Gunapalan (zuletzt Neuwerk II) muss sich erst mal in der Reserve von Türkiyemspor in der B-Liga etablieren.
Die Mannschaft will die Abstiegszone künftig auf Abstand halten: „Wir wollen die Liga halten“, gibt der Trainer vor. Was vom Spielplan für Türkiyemspor spricht: Die womöglich entscheidende Spiele gegen direkte Konkurrenten kommen in den Schlusswochen. Am Tag der Deutschen Einheit ist Türkiyemspor bei Fortuna Dilkrath (20 Uhr) gefordert.