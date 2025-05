Türkiyemspor Mönchengladbach in der Pole-Position

Die Spannung im Aufstiegskampf ist seit dem vergangenen Wochenende etwas verpufft – zugunsten von Türkiyemspor Mönchengladbach. Denn während Verfolger SC Rheindahlen beim 0:2 gegen den Rheydter SV patzte, gewann Türkiyemspor selbst sein Spiel per Treffer in der 90. Minute gegen den Polizei SV – ein „Lucky Punch“, der die Mannschaft diese Saison häufiger auszeichnete.

Das ist unter anderem dadurch möglich, da der Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen in diesem Jahr ausnahmsweise einen zweiten Aufstiegsplatz in der A-Liga zur Verfügung hat. Sonst wäre das Aufstiegsthema mit dem alles dominierenden SV Lürrip als längst feststehenden Meister recht einseitig geworden. So gibt es aber weiterhin Spannung um die Vizemeisterschaft und dem weiteren Ticket für die Bezirksliga. Türkiyemspor geht nun mit zwei Matchbällen in die verbleibenden beiden Saisonwochen.

Doch trotz der vielversprechenden Ausgangslage dürfen die kommenden zwei Begegnungen keinesfalls Selbstläufer werden. Amkommenden Sonntag steht eine knifflige Auswärtspartie beim Aufsteiger SV Otzenrath an. Das Team belegt in der Rückrundentabelle Platz fünf, punktgleich mit Türkiyemspor auf Platz vier. Das verspricht eine Begegnung auf Augenhöhe.

Cafer Kapkara, neben Ufuk Isik Teil des Trainer-Gespannes in Türkiyemspor, hat die Rückkehr in die Bezirksliga derweil fest vor Augen. Er will sich erneut auf dem höheren Niveau mit seiner Mannschaft messen. „Wir haben in dem einen Bezirksliga-Jahr viel gelernt. Das wird uns auch in der kommenden Saison weiterhelfen“, so Kapkara. Damals stieg der Verein allerdings in der Spielzeit 2023/24 nach nur einem Jahr sofort wieder ab.

Sollte der Aufstieg in Otzenrath noch nicht gelingen, wartet zum Saisonabschluss eine weitere anspruchsvolle Aufgabe: Das letzte Spiel findet auf eigenem Platz gegen BW Wickrathhahn statt. Und auch dieses Duell birgt ein wenig an Brisanz, denn der Klassenerhalt von Wickrathhahn ist noch nicht gesichert. Der Gegner wird also um jeden Punkt kämpfen.

Der Kader der kommenden Saison ist derweil bereits auf Bezirksliga-Niveau ausgerichtet. „Wir haben uns punktuell gut verstärkt mit Spielern, die auch schon Bezirksligaerfahrung haben“, so Kapkara. Weitere Gespräche stehen noch an. „Wir wollen bestens gerüstet in die neue Saison gehen“, verrät Kapkara. Diesmal will man in der Bezirksliga nichts dem Zufall überlassen. Ein weiterer Faktor für den Erfolg in der kommenden Saison soll für Kapkara eine intensive Vorbereitung sein. „Deshalb haben wir auch die Anzahl der Testspiele erhöht“, erklärt er.

Die Neuzugänge sollen nicht nur die Qualität des Kaders erhöhen, sondern auch eine wichtige Rolle bei der Führung des Teams spielen. Kapkara verweist dabei auf das aktuelle Beispiel von Odenkirchen, um zu verdeutlichen, dass ein gut bestückter Kader keine Garantie für den Klassenerhalt ist.

Er sendet aber Grüße an den Nachbarn: „Ich drücke Odenkirchen für die Abstiegsrelegation alle Daumen, dann gibt es zwei Stadtderbys mehr“, sagt er mit einem Augenzwinkern.