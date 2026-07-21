Türkiyemspor MG zwischen Qual und weiteren Top-Transfers

– Foto: Sascha Köppen

In der Vorbereitung wissen Trainer sehr oft nicht wirklich, wo sie mit ihrem Team wirklich stehen. Dass diese Ungewissheit besonders groß ist, wenn nicht nur der Trainer gewechselt hat, sondern auch kaum noch eine Handvoll Spieler im Verein verblieben sind, versteht sich dann erst recht von selbst. Demnach ergeht es derzeit auch Atabey Kaplan so, der zur neuen Saison nicht nur einen komplett neuen Kader bei Türkiyemspor Mönchengladbach betreuen muss, sondern in der Aufgabe neu ist - und mit der Kreisliga A auch noch in einem neuen Umfeld operiert.

Kaplan lobt "Ruhe im Passpiel bei seinen Routiniers

"Bei den wenigen verbliebenen Akteuren bin ja sogar ich noch mitgerechnet, der ich ja vom Feld auf die Bank gewechselt bin", sagt Kaplan nach dem 1:5 im ersten Test gegen den Bezirksliga-Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld am Sonntagnachmittag. "Als wir den Kader zusammengestellt haben, mussten wir ja erst einmal abwarten, was der neue Vorstand uns absegnet", fügt er an. So konnten einige der Spielerverpflichtungen, mit denen Türkiyemspor in der Pause aufhorchen ließ, erst mit etwas Verspätung getätigt werden. Besonders die Transfers von Jannik Stevens und Aram Abdelkarim, die zwar vom Bezirksligisten MSV Düsseldorf kommen, aber über Regionalliga-Erfahrung etwa beim SV Straelen, aber auch bei Fortuna Düsseldorf II oder dem VfL Bochum II verfügen, fallen natürlich etwas aus dem Rahmen. "Die Ruhe, die die beiden im Passspiel an den Tag legen, ist schon wirklich unglaublich", lobt der Coach seine Routiniers.

Türkiyemspor will oben mitmischen

Aber Kaplan, der sich selbst als "schon ehrgeizig" bezeichnet, verrät auch, dass noch zwei namhafte Spieler kurz vor der Unterschrift beim A-Ligisten stehen. "Wir sind schon so gut wie einig, da sollte in den nächsten Tagen etwas passieren." Als Favoriten in der Liga nennt er den 1. FC Viersen und den 1. FC Mönchengladbach, sagt aber auch: "Wir holen die ganzen Spieler ja nicht, um damit nur um die goldene Ananas spielen zu wollen. Wenn wir gut starten, wollen wir natürlich auch oben mitmischen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die Zweiten Mannschaften aus Neuwerk oder Süchteln eine gute Rolle spielen könnten."