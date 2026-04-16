 2026-04-15T12:16:22.084Z

Allgemeines

Türkiyemspor MG und 1. FC Mönchengladbach müssen gewinnen

Bezirksliga 3: Türkiyemspor Mönchengladbach gastiert beim TuS Wickrath und der 1. FC Mönchengladbach empfängt den SC Union Nettetal II. Die Kellerkinder müssen siegen, ansonsten rückt der Klassenerhalt allmählich in weite Ferne.

von André Nückel · Heute, 08:00 Uhr
Im Mittelpunkt: Thomas Tümmers spielt für Türkiyemspor und wird Sportlicher Leiter des 1. FC MG.
Im Mittelpunkt: Thomas Tümmers spielt für Türkiyemspor und wird Sportlicher Leiter des 1. FC MG. – Foto: Sascha Hohnen

Spieltag 28 in der Bezirksliga Niederrhein, Grupp 3: Türkiyemspor Mönchengladbach gastiert beim TuS Wickrath und der 1. FC Mönchengladbach empfängt den SC Union Nettetal II. Die Kellerkinder müssen siegen, ansonsten rückt der Klassenerhalt allmählich in weite Ferne.

Während Türkiyemspor nämlich schon acht Punkte auf den Relegationsplatz und den 1. FC Viersen hat, sind es beim 1. FC MG sogar schon neun Zähler. Es geht um die letzten Strohhalme.

Morgen, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS Wickrath
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor Mönchengladbach
20:00live
Spieltext TuS Wickrath - Türkiyemspor

Sa., 18.04.2026, 18:00 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC Mönchengladbach
SC Union Nettetal
SC Union Nettetal
18:00
Spieltext FC Mgladbach - Nettetal II

So., 19.04.2026, 16:00 Uhr
VfL Tönisberg
VfL Tönisberg
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt Kempen
16:00
Spieltext Tönisberg - Thomasstadt

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde Neuwerk
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-Bockum
15:00
Spieltext SF Neuwerk - TSV Bockum

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna Dilkrath
OSV Meerbusch
OSV Meerbusch
15:30live
Spieltext DJK Dilkrath - OSV Meerbu.

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon Krefeld
15:30live
Spieltext SC St. Tönis II - CSV Marathon

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa Brüggen
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-Fischeln
15:30
Spieltext Brüggen - VfR Fischeln

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC Viersen
SpVg Odenkirchen
SpVg Odenkirchen
15:30live
Spieltext FC Viersen - Odenkirchen

Das sind die nächsten Spieltage

Fr., 24.04.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20 II
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - DJK Fortuna Dilkrath
Sa., 25.04.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - 1. FC Mönchengladbach
So., 26.04.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfL Tönisberg
So., 26.04.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Viersen
So., 26.04.26 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - Sportfreunde Neuwerk
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuS Wickrath
So., 26.04.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuRa Brüggen

30. Spieltag
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 02.05.26 19:00 Uhr TuS Wickrath - CSV Marathon Krefeld
So., 03.05.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen
So., 03.05.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC Union Nettetal II
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TSV Krefeld-Bockum
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - OSV Meerbusch
So., 03.05.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfR Krefeld-Fischeln

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!