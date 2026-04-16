Türkiyemspor MG und 1. FC Mönchengladbach müssen gewinnen

Spieltag 28 in der Bezirksliga Niederrhein, Grupp 3: Türkiyemspor Mönchengladbach gastiert beim TuS Wickrath und der 1. FC Mönchengladbach empfängt den SC Union Nettetal II. Die Kellerkinder müssen siegen, ansonsten rückt der Klassenerhalt allmählich in weite Ferne.
Während Türkiyemspor nämlich schon acht Punkte auf den Relegationsplatz und den 1. FC Viersen hat, sind es beim 1. FC MG sogar schon neun Zähler. Es geht um die letzten Strohhalme.
Fr., 24.04.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20 II
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - DJK Fortuna Dilkrath
Sa., 25.04.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - 1. FC Mönchengladbach
So., 26.04.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfL Tönisberg
So., 26.04.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Viersen
So., 26.04.26 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - Sportfreunde Neuwerk
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuS Wickrath
So., 26.04.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuRa Brüggen
30. Spieltag
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 02.05.26 19:00 Uhr TuS Wickrath - CSV Marathon Krefeld
So., 03.05.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen
So., 03.05.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC Union Nettetal II
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TSV Krefeld-Bockum
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - OSV Meerbusch
So., 03.05.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfR Krefeld-Fischeln