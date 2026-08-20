Türkiyemspor MG trennt sich von Trainer Kaplan - und holt Duo zurück Schon nach dem ersten Spieltag der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen hat sich Türkiyemspor von Trainer Atabey Kaplan getrennt. Der Verein spricht von einem Vertrauensbruch mit dem Vorsitzenden. Das will Kaplan so nicht stehen lassen. von Sascha Köppen · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Türkiyemspor Mönchengladbach hat sich von Atabey Kaplan getrennt. – Foto: Sascha Köppen

Die Saison in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen könnte extrem spannend werden. Zwei Mannschaften werden am Saisonende den Aufstieg in die Bezirksliga schaffen, und sicherlich hat die halbe Liga auf dem Schirm, am Ende einer dieser beiden Aufsteiger sein zu wollen - zumindest hinter vorgehaltener Hand. Das könnte für große Nervosität sorgen, aber dass sich ein Verein bereits nach dem ersten Spieltag von seinem Trainer trennt, kommt dann doch etwas überraschend.

Denn bereits nach dem 1:1 zum Auftakt gegen den SC Rheindahlen ist Atabey Kaplan nicht mehr Trainer bei Türkiyemspor Mönchengladbach - also einem der Klubs, die schon aufgrund einiger namhafter Verpflichtungen sicherlich zu diesem Kreis der Favoriten gezählt wurden. Intern gesperrter Spieler eingesetzt? Was bereits nach der Auftaktpartie gemunkelt wurde, hat der Verein nun auch unserer Redaktion gegenüber offiziell bestätigt. Der Klub hat sich von Kaplan getrennt, und liefert dafür auch eine Begründung. "Grund der Trennung war, dass ein Spieler eingesetzt wurde, der noch eine disziplinarische Sperre vom Vorstand hatte. Dieser wurde vom Trainer dennoch spielen gelassen, was für den Vorstand ein unüberwindbarer Vertrauensbruch war", teilt Teammanager Timur Köroglu auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Eine Darstellung, die Kaplan so nun überhaupt nicht gelten lassen möchte. "Es ist richtig, dass eine interne Sperre von einer Woche gegen diesen Spieler ausgesprochen wurde, das ist aber schon sieben Wochen her. Das kann die gesamte Mannschaft bezeugen, die waren nämlich alle dabei, als sie ausgesprochen wurde. Als wir jetzt zu wenige Spieler hatten, habe ich den Spieler wieder in den Kader genommen, und das auch in die Gruppe gepostet, in der auch unser Präsident Ferhat Dumlu ist und das natürlich lesen konnte, gleiches gilt natürlich für den Sportlichen Leiter und den Teammanager. Und nach dem Spiel ruft mich der Vorsitzende dann aus dem Urlaub an, behauptet, der Spieler sei dauerhaft gesperrt gewesen und ich hätte ihn gegen sein Wort eingesetzt. So war ich dann entlassen", erklärt Kaplan. Kaplan menschlich enttäuscht Das hat den Trainer natürlich menschlich enttäuscht, hatte er doch monatelang den Kader zusammengestellt und sich um fast alles rund um das Team gekümmert. "Ich habe bestimmt Gespräche mit 100 Spielern geführt, als noch kein neuer Vorstand da war, damit wir überhaupt eine Mannschaft auf den Platz bekommen, da lag ja alles am Boden. Und als der neue Vorsitzende kam, hat er mir als erstes gesagt, dass er mit erstmal sechs Monate gibt, dass er mich eigentlich gar nicht will. Und nach jedem Training und jedem Testspiel konnte ich mir anhören, was alles nicht richtig sei uns ich anders machen müsse", schildert Kaplan.