Türkiyemspor MG: Torhüter Akkas trifft in letzter Sekunde

Wenn ein Torhüter in der letzten Minute des Spiels plötzlich mit in den gegnerischen Strafraum läuft, spielt auch immer die Fantasie mit – die Vorstellung vom großen Moment, nun als Torwart einen entscheidenden Treffer zu erzielen. Die Realität ist allerdings, dass es meist eine erfolglose Verzweiflungstat bleibt. Schließlich gab es auch in der langen Geschichte der Bundesliga mit Jens Lehmann, Frank Rost und Marwin Hitz erst drei Torhüter, die aus dem Spiel heraus einen Treffer erzielten.

Entsprechend perplex war am Donnerstagabend dann auch Arda Akkas, dass ihm ein Tor gelang – in der vierten Minute der Nachspielzeit. „Das ist schwer zu realisieren. Ich war überfordert und habe mich einfach unheimlich gefreut“, so der 27-jährige Schlussmann von Türkiyemspor.

Treffer bei 1:2-Rückstand

Zuvor stand es 2:1 für den SC Rheindahlen, der mit einem Sieg Türkiyemspor in der Tabelle überholt und auf Platz zwei geschoben hätte, der womöglich zum Aufstieg in die Bezirksliga reicht. „Der Schiedsrichter hat vier Minuten Nachspielzeit gegeben, dann dachte ich: Ich gehe mit nach vorne, es gibt ja nichts mehr zu verlieren“, so Akkas. Für Türkiyemspor gab es noch einen Eckball, Akkas spekulierte auf einen Ball am ersten Pfosten. „Der Ball kam erst zu kurz, da hatte ich mich bereits geärgert. Aber der Verteidiger konnte nicht richtig klären. Ich kam an den Ball – und dann war der Ball irgendwie im Tor“, sagt Akkas. Genauer kann er sich an den Treffer nicht erinnern. Zu schnell lief alles ab, zu viel Adrenalin war in der Aktion dabei.