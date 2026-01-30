Türkiyemspor MG: Kann der Klassenverbleib gelingen?

AufvTürkiyemspor wartet ein beinharter Abstiegskampf. – Foto: Diana Horster

Es sollte diesmal alles anders werden: Beim Gastspiel in der Bezirksliga in der Saison 2023/24 stand Türkiyemspor Mönchengladbach in der Winterpause mit nur 16 Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz. In der Rückrunde kamen nur zwei Punkte dazu, der Verein stieg deutlich ab. In dieser Saison hat Türkiyemspor nach der Hinrunde nur 13 Punkte, steht aber in der Tabelle besser da – auf dem Relegationsplatz und hat daher in Sachen Klassenerhalt alle Möglichkeiten.

Türkiyemspor hatte seine beste Phase gleich zu Beginn der Saison, als es aus den ersten vier Spielen zwei Siege gegen Thomasstadt Kempen und Marathon Krefeld mitnahm. Auch das 1:4 bei Liga-Primus OSV Meerbusch im fünften Spiel war kein Beinbruch für das Team, das den Klassenerhalt als Saisonziel ausgegeben hat. Erst das 1:6 beim TSV Bockum, Konkurrent im Abstiegskampf, war ein Tiefpunkt. „Man kassiert ein frühes Tor und unser Torwart sieht Rot. Wir haben es dann eigentlich gut gemacht, kriegen aber das zweite und dritte Tor und noch einen Platzverweis“, berichtet der Sportliche Leiter Timur Köroglu.

Mit einem Remis in der Nachspielzeit gegen Union Nettetal II (4:4) ging es in die Winterpause. „Wir gehören nicht unter die ersten sieben, acht oder neun Teams, das ist mir und dem Trainerteam klar. Es geht darum, die Liga zu halten. Doch ich hätte erwartet, dass wir ein oder zwei Plätze höher stehen“, räumt Köroglu ein.

Es folgten viele weitere Niederlagen und nur noch zwei Siege. Gegen die starken TuS Wickrath und Fortuna Dilkrath (jeweils 1:2) wäre mehr drin gewesen. Gegen den selbst verunsicherten 1. FC Viersen fiel die Niederlage mit 0:4 zu hoch aus. Doch auf schwierigem Geläuf und mit einem verschossenen Elfmeter durch Thomas Tümmers erwischte Türkiyemspor keinen guten Tag.

Das war gut

Auch wenn Türkiyemspor weniger gepunktet hat als beim bisher letzten Bezirksliga-Auftritt, sei die Mannschaft „mental stabiler“. „Wir brechen nach Rückständen nicht mehr so krass ein“, sagt Köroglu. Die Mannschaft habe immer Moral bewiesen und sich nicht mit schwierigen Situationen abgefunden. Selbst bei einem 0:2-Rückstand renne sie an, was aber Räume für den Gegner eröffne. Das Mannschaftsgefüge habe trotz vieler Niederlagen immer gut funktioniert, auch die Trainingsbeteiligung sei nach wie vor hoch, so Köroglu.

Das muss besser werden

Das größte Manko war die schlechte Chancenverwertung: In teils besten Positionen vergaben Türkiyemspors Offensivspieler oft kläglich. Einen verlässlichen Torjäger für die Rückrunde zu holen, stand auf der To-do-Liste der Verantwortlichen. 29 Tore in 17 Spielen sind zu wenig für die eigenen Ansprüche des traditionell offensiv ausgerichteten Vereins.

Häufig ein Problem waren ein schlechter Start und frühe Rückstände. Etwa gegen SF Neuwerk (2:5), Dilkrath, SC St. Tönis (1:4), TuRa Brüggen (0:4) oder VfR Fischeln (3:5) fehlte es an der Frische insbesondere in den ersten Minuten. „Wir haben gegen die Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte zu Recht verloren, die sind physisch ein anderes Level“, sagt Köroglu. Gegen den Rest wäre durchaus mehr drin gewesen.

So geht es weiter

Am Sonntag (15.15 Uhr) startet Türkiyemspor gegen SpVg Odenkirchen in die Rückrunde. In zwei Testspielen gegen die starken A-Ligisten VfB Korschenbroich (5:1) und SV Otzenrath (5:2) zeigte der Verein eine gute Frühform in dieser Wintervorbereitung. Ein Neuzugang traf gegen Korschenbroich bereits zwei Mal: Nico Wachtmeister, der vom Bezirksligisten SVG Neuss-Weissenberg kommt und als „junger Wilder“ für mehr Variabilität im Angriff sorgen soll.

Und mit Atabey Kaplan hat sich Türkiyemspor die Dienste eines weiteren Stürmers gesichert: „Er ist sehr abgezockt vor dem Tor“, sagt Köroglu. Auch Noah Villanueva hat der Mülforter Verein als offensiven Perspektivspieler vom Rheydter SV verpflichtet, dazu kommt der im Futsal bewährte Ouassim Jadaoun von BW Meer. Der Verein habe den Torabschluss in diesem Winter besonders trainiert, so der Sportliche Leiter. Auch Ahmet Derici kehrt nach einer langwierigen Kreuzbandverletzung langsam wieder ins Team zurück.

Auf der Abgangsseite sind Asim Göksu (zum 1. FC Mönchengladbach), Ali Barbaros (unbekannt) und Oussama Mansour, der sich auf der Suche nach einem Stammplatz der DJK Hehn angeschlossen hat. Der Kader ist somit in der Breite verbessert, durch den Konkurrenzkampf sei auch die Trainingsqualität gestiegen. Während Odenkirchen zum Rückrundenstart ein „Bonusspiel“ sei, liege der Fokus auf Kempen eine Woche später, wo „wir punkten müssen“, wie Köroglu betont.

