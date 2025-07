Türkiyemspor MG: Gut gerüstet für die Bezirksliga?

Am vorletzten Spieltag der A-Liga sicherte sich Türkiyemspor endgültig die Vizemeisterschaft und damit den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Ein 3:1 beim unangenehmen SV Otzenrath reichte dafür. „Das war purer Wille“, sagt der Sportliche Leiter Timur Köroglu.

Zuvor hatte Türkiyemspor mit knappen Siegen gegen SV Lürrip und den Polizei SV bereits die Weichen auf Aufstieg gestellt und dem ärgsten Verfolger SC Rheindahlen noch den Schneid abgekauft. Der musste parallel zum Spiel des Konkurrenten in Otzenrath eine bittere 5:6-Niederlage beim Absteiger RW Venn hinnehmen. Diese war entscheidend, die Mülforter waren am Ziel als lachender Vizemeister: „Es gab gewisse Schwächephasen, wir haben es spannend gemacht, aber es war eine positive Saison. Nach dem Abstieg direkt wieder aufzusteigen, schafft nicht jeder“, findet Köroglu.

54 Saison-Gegentore sind für einen Verein, der zuvor in der Bezirksliga noch 134 Tore kassiert hatte, auf dem Papier gut. Ebenso lesen sich 109 erzielte Tore positiv. Oder? „Jein“, so der Sportliche Leiter, ich kenne die Chancenfülle, da hätten wir 150 Tore machen können.“ Dennoch gab sich Türkiyemspor als zweitbestes Spitzenteam kaum Blöße und dominierte seine Gegner meist deutlich, klare Siege gab es unter anderem gegen Venn (10:2), Viersen II (6:1) oder Odenkirchen II (6:0). In der Rückrunde gab es zwar vier Punkte weniger als in der Hinrunde, dennoch war es eine insgesamt ausgeglichene Spielzeit.

Köroglu lobt die Mentalität und das Mannschaftsgefüge: „Die Trainingsbeteiligung war top, es waren fast zu viele beim Training: Sie haben gemacht und getan, sich reingeworfen“, sagt er. Die Mischung aus jungen und älteren Spielern habe gepasst. Ein Sonderlob verteilt er an sein Trainerteam Cafer Kapkara und Ufuk Isik: „Meine allerhöchste Wertschätzung. Wir sind zum zweiten Mal in drei Jahren aufgestiegen, sie haben alles richtig gemacht.“

Das war nicht so gut

Nach der Hinrunde hatte Türkiyemspor bereits als Zweiter sechs Punkte Vorsprung auf Rheindahlen, am Saisonende waren es acht. Alles gut also? Nicht ganz, denn zwischendurch schnappte sich Rheindahlen in einer Schwächephase des Konkurrenten den zweiten Rang. Das war Ende März. Zuvor hatte Türkiyemspor in den ersten vier Spielen der Rückrunde nur einen Sieg geholt. Im April erkämpfte es sich Platz zwei zurück. Als Türkiyemspor im direkten Duell in letzter Minute Rheindahlen noch einen Punkt abtrotzte, hielten die Mülforter den SC von da an auf Abstand.

Neben der noch ausbaufähigen Chancenverwertung hat sich auch das typische Problem der späten Gegentore zwar gegenüber dem Vorjahr verbessert. Aber es gibt immer noch einige Gegenbeispiele wie gegen Wickrathhahn (3:4) oder Hehn (4:4). An der Intensität über das komplette Spiel und der Fähigkeit, eine Partie dominant über die Bühne zu bringen, muss man weiter arbeiten. „Wir müssen da noch fitter werden“, sagt Köroglu. „Bei 54 Toren kann ich nicht meckern, aber es ist noch das ein oder andere zu viel. 40 wären top“, gibt er vor. Als offensiv ausgerichtete Mannschaft nehme Türkiyemspor das Risiko auch immer in Kauf.

Spieler der Saison

Mohammed Ali (wechselt zum MSV Mönchengladbach) mauserte sich in 24 Saisonspielen meist über 90 Minuten zu einem der wichtigsten Spieler für Türkiyemspor. „Er ist ein kaum bekannter Spieler im Kreis. Doch immer, wenn ich mit anderen Mannschaften gesprochen habe, sagten sie: ‚Wie stark ist der im Zweikampf?’”, erklärt Köroglu. Der Weggang der „Kämpfernatur“ Ali sei ein Verlust. Aber auch Ali Salgin (43 Jahre), der wieder 13 Saisontore markiert, habe „die wichtigsten Spiele gewonnen und immer wieder überrascht“.

So geht es weiter

Ali Salgin wechselt zu A-Liga-Aufsteiger VfB Korschenbroich – nach sieben Jahren in Mülfort. „Er ist sehr wichtig, aber seine Spielzeit wurde weniger. Und Bezirksliga wollte er nicht mehr machen“, sagt der Sportliche Leiter. Gleich drei Spieler, Kubilay Erol, Batuhan Türkyilmaz und Taylan Özdemir wechseln zum 1. FC, alle haben aber auch schon in Jugendjahren im Westend gespielt und kehren jetzt zurück. „Ihr Wechsel ist qualitativ ein Verlust, als türkische Community wollen wir die Jungs halten, aber sie waren unzufrieden wegen der Einsatzzeiten“, sagt Köroglu. Von Wickrathhahn kommen zwei defensive Verstärkungen, ein junger, Arda Yilmaz (18 Jahre), und ein erfahrener, Oussama Mansour (29). Ersterer sei ein Perspektivspieler, Letzterer habe einen „guten linken Fuß“ und 18 Scorer-Punkte für Wickrathhahn im Gepäck. Und von Ex-Konkurrent Rheindahlen hat man als großgewachsenen und zweikampfstarken Innenverteidiger Alan M’Bulayi geholt.

Fürs Mittelfeld kommt außerdem von Viersen II Nathan Dibazingila. Für die Offensive sind Williams Amanor, ein 20-jähriger Perspektivspieler aus Ghana, und Gunalan Gunapalan (von Neuwerk II) als „schneller Außenspieler mit gutem Passspiel“ neu dabei. Nur Sercan Salgin hat sich nach mehreren Verletzungen erst mal vom Spielbetrieb abgemeldet.

„Wir müssen uns anpassen, den Fußball der A-Liga können wir jetzt nicht mehr spielen, wissen aber, was wir zu tun haben. Es wird schwer, aber der Klassenerhalt ist erwünscht. Mit Wickrath, Lürrip und Odenkirchen wird es eine ereignisreiche Liga“, prognostiziert Köroglu.