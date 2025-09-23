Türkiyemspor macht 0:3 wett, 1. FC Magdeburg und Hertha BSC siegen

1. FC Magdeburg – 1. FFC Turbine Potsdam II 2:1

Vor 77 Zuschauern erwischte Magdeburg den besseren Start. Nach einem Eigentor von Maxi Schwieger in der 30. Minute ging der FCM in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Amy Cienskowski in der 42. Minute auf 2:0. Potsdam gab sich jedoch nicht auf: Vanessa Krumbholz verkürzte noch vor der Halbzeit in der 44. Minute, doch mehr gelang den Gästen nicht.

1. FFC Fortuna Dresden – SV Eintracht Leipzig-Süd 3:3

Ein packendes Duell mit offenem Schlagabtausch endete ohne Sieger. Jennifer Keller brachte Dresden früh in der 10. Minute in Front, doch Donika Grajqevci glich in der 38. Minute aus. Nach der Pause drehte Maleen Jankowski (49.) das Spiel, ehe Emilia Martin zur großen Dresdner Heldin avancierte: Sie traf in der 57. Minute zum 2:2 und legte in der 72. Minute das 3:2 nach. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen und kamen durch Rabea Sophie Haarmann in der Nachspielzeit (90.+2) noch zum 3:3-Ausgleich.

1. FFV Erfurt – 1. FC Union Berlin II 3:0

Klarer Heimsieg für Erfurt, der früh entschieden wurde. Lea Schrenk traf bereits in der 8. Minute, und nur acht Minuten später erhöhte Neele Gast auf 2:0. Die Berlinerinnen fanden kein Mittel gegen die wuchtigen Angriffe des FFV. Den Endstand stellte Mandy Uhl in der 83. Minute her.

Türkiyemspor Berlin – RB Leipzig II 4:3

Ein wahres Fußball-Drama vor 116 Zuschauern. RB Leipzig II dominierte die erste halbe Stunde: Leonie Preußler (2.), Kyra Spitzner (13.) und Rucy Grunenberg (32.) stellten früh auf 0:3. Doch Türkiyemspor zeigte eine unglaubliche Moral. Alexandra Almasalme verkürzte per Foulelfmeter (63.), Angelina Lübcke brachte die Berlinerinnen mit einem Doppelpack in der 75. und 90.+1 Minute zum Jubeln, dazwischen hatte erneut Almasalme (79.) den Ausgleich erzielt. Aus einem 0:3 machte Türkiyemspor so ein vielumjubeltes 4:3.

SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf – Hertha BSC 0:3

Hertha zeigte auswärts eine souveräne Vorstellung. Elfie Wellhausen brachte die Gäste mit einem Doppelpack in der 35. und 42. Minute klar auf Kurs. Mona Sarr sorgte in der 63. Minute für den Endstand. Hohen Neuendorf fand über die gesamte Spielzeit keine Mittel gegen die konsequente Offensive der Berlinerinnen.