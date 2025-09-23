 2025-09-22T14:30:02.114Z

Allgemeines
Türkiyemspor macht 0:3 wett, 1. FC Magdeburg und Hertha BSC siegen

Was war in der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg los?

In der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Frauen-Regionalliga Nordost

1. FC Magdeburg – 1. FFC Turbine Potsdam II 2:1
Vor 77 Zuschauern erwischte Magdeburg den besseren Start. Nach einem Eigentor von Maxi Schwieger in der 30. Minute ging der FCM in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Amy Cienskowski in der 42. Minute auf 2:0. Potsdam gab sich jedoch nicht auf: Vanessa Krumbholz verkürzte noch vor der Halbzeit in der 44. Minute, doch mehr gelang den Gästen nicht.

1. FFC Fortuna Dresden – SV Eintracht Leipzig-Süd 3:3
Ein packendes Duell mit offenem Schlagabtausch endete ohne Sieger. Jennifer Keller brachte Dresden früh in der 10. Minute in Front, doch Donika Grajqevci glich in der 38. Minute aus. Nach der Pause drehte Maleen Jankowski (49.) das Spiel, ehe Emilia Martin zur großen Dresdner Heldin avancierte: Sie traf in der 57. Minute zum 2:2 und legte in der 72. Minute das 3:2 nach. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen und kamen durch Rabea Sophie Haarmann in der Nachspielzeit (90.+2) noch zum 3:3-Ausgleich.

1. FFV Erfurt – 1. FC Union Berlin II 3:0
Klarer Heimsieg für Erfurt, der früh entschieden wurde. Lea Schrenk traf bereits in der 8. Minute, und nur acht Minuten später erhöhte Neele Gast auf 2:0. Die Berlinerinnen fanden kein Mittel gegen die wuchtigen Angriffe des FFV. Den Endstand stellte Mandy Uhl in der 83. Minute her.

Türkiyemspor Berlin – RB Leipzig II 4:3
Ein wahres Fußball-Drama vor 116 Zuschauern. RB Leipzig II dominierte die erste halbe Stunde: Leonie Preußler (2.), Kyra Spitzner (13.) und Rucy Grunenberg (32.) stellten früh auf 0:3. Doch Türkiyemspor zeigte eine unglaubliche Moral. Alexandra Almasalme verkürzte per Foulelfmeter (63.), Angelina Lübcke brachte die Berlinerinnen mit einem Doppelpack in der 75. und 90.+1 Minute zum Jubeln, dazwischen hatte erneut Almasalme (79.) den Ausgleich erzielt. Aus einem 0:3 machte Türkiyemspor so ein vielumjubeltes 4:3.

SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf – Hertha BSC 0:3
Hertha zeigte auswärts eine souveräne Vorstellung. Elfie Wellhausen brachte die Gäste mit einem Doppelpack in der 35. und 42. Minute klar auf Kurs. Mona Sarr sorgte in der 63. Minute für den Endstand. Hohen Neuendorf fand über die gesamte Spielzeit keine Mittel gegen die konsequente Offensive der Berlinerinnen.

Frauen-Landesliga Brandenburg

FC Energie Cottbus – 1. FFC Turbine Potsdam III 6:0
Cottbus dominierte von Beginn an und belohnte sich kurz vor der Pause: Thea Kuntze traf in der 39. Minute zur Führung und legte nur fünf Minuten später das 2:0 nach. Nach dem Seitenwechsel setzte Annalena Scholtissek in der 61. Minute den nächsten Treffer, ehe Sarah-Luisa Lehmann (67.) und erneut Scholtissek (72.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Vanessa Krieg setzte mit dem 6:0 in der 84. Minute den Schlusspunkt eines überragenden Auftritts.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – SV Babelsberg 03 2:0
Lange hielten beide Teams das Spiel offen, doch in der zweiten Halbzeit schlug Miersdorf/Zeuthen eiskalt zu. Nathalie Bretschneider brachte ihre Mannschaft in der 59. Minute auf Kurs, nur zehn Minuten später erhöhte Sophie Hopfe auf 2:0. Damit war die Partie entschieden und die Gastgeberinnen durften drei Punkte feiern.

BSG Stahl Brandenburg – SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht 7:0
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Brandenburg. Jessica Finkbeiner eröffnete in der 20. Minute, Marlen Sommerlatte legte in der 35. nach. Noch vor der Pause erhöhte Livia Bauer in der Nachspielzeit (45.+3). Nach Wiederbeginn spielte sich Bauer in den Vordergrund und schnürte mit Treffern in der 52. und 61. Minute einen Doppelpack. Sommerlatte traf erneut in der 80., ehe Jette-Hedy Strehlau in der Nachspielzeit (90.+2) den 7:0-Endstand perfekt machte.

FSV Babelsberg 74 – SG Blau-Weiß Beelitz 7:0
Auch Babelsberg 74 ließ keine Zweifel aufkommen. Emily Grunert eröffnete den Torreigen in der 24. Minute, ehe nach der Pause Malena Wiechers (49.) und Luise Karaszewski (65.) auf 3:0 stellten. Denise Simon erhöhte in der 67., Karaszewski legte nur eine Minute später nach (68.). Malena Wiechers traf in der 75. Minute ein weiteres Mal, ehe Karaszewski in der 82. Minute mit ihrem dritten Treffer den 7:0-Kantersieg abrundete.

SV Grün-Weiß Brieselang – SC Oberhavel Velten 3:0
Brieselang kontrollierte das Spiel und erzielte in der 38. Minute durch Maria Diekmann die Führung. Jenny Trommer erhöhte in der 73. Minute und sorgte für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Franziska Kühn in der 88. Minute zum 3:0-Erfolg.

