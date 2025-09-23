Türkiyemspor macht 0:3 wett, 1. FC Magdeburg und Hertha BSC siegen

In der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
+++
+++
FC Energie Cottbus – 1. FFC Turbine Potsdam III 6:0
Cottbus dominierte von Beginn an und belohnte sich kurz vor der Pause: Thea Kuntze traf in der 39. Minute zur Führung und legte nur fünf Minuten später das 2:0 nach. Nach dem Seitenwechsel setzte Annalena Scholtissek in der 61. Minute den nächsten Treffer, ehe Sarah-Luisa Lehmann (67.) und erneut Scholtissek (72.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Vanessa Krieg setzte mit dem 6:0 in der 84. Minute den Schlusspunkt eines überragenden Auftritts.
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – SV Babelsberg 03 2:0
Lange hielten beide Teams das Spiel offen, doch in der zweiten Halbzeit schlug Miersdorf/Zeuthen eiskalt zu. Nathalie Bretschneider brachte ihre Mannschaft in der 59. Minute auf Kurs, nur zehn Minuten später erhöhte Sophie Hopfe auf 2:0. Damit war die Partie entschieden und die Gastgeberinnen durften drei Punkte feiern.
BSG Stahl Brandenburg – SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht 7:0
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Brandenburg. Jessica Finkbeiner eröffnete in der 20. Minute, Marlen Sommerlatte legte in der 35. nach. Noch vor der Pause erhöhte Livia Bauer in der Nachspielzeit (45.+3). Nach Wiederbeginn spielte sich Bauer in den Vordergrund und schnürte mit Treffern in der 52. und 61. Minute einen Doppelpack. Sommerlatte traf erneut in der 80., ehe Jette-Hedy Strehlau in der Nachspielzeit (90.+2) den 7:0-Endstand perfekt machte.
FSV Babelsberg 74 – SG Blau-Weiß Beelitz 7:0
Auch Babelsberg 74 ließ keine Zweifel aufkommen. Emily Grunert eröffnete den Torreigen in der 24. Minute, ehe nach der Pause Malena Wiechers (49.) und Luise Karaszewski (65.) auf 3:0 stellten. Denise Simon erhöhte in der 67., Karaszewski legte nur eine Minute später nach (68.). Malena Wiechers traf in der 75. Minute ein weiteres Mal, ehe Karaszewski in der 82. Minute mit ihrem dritten Treffer den 7:0-Kantersieg abrundete.
SV Grün-Weiß Brieselang – SC Oberhavel Velten 3:0
Brieselang kontrollierte das Spiel und erzielte in der 38. Minute durch Maria Diekmann die Führung. Jenny Trommer erhöhte in der 73. Minute und sorgte für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Franziska Kühn in der 88. Minute zum 3:0-Erfolg.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
Hier geht es zum Form-Ranking.
+++
+++