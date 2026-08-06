Türkiyemspor legt in der Kaderplanung weiter nach

Der Absteiger Türkiyemspor Mönchengladbach arbeitet weiterhin mit Hochdruck an dem Kader für die kommende Spielzeit. Nachdem der Verein bereits im Juni dieses Jahres mit Jannik Stevens und Aram Abdelkarim zwei Akteure vom Bezirksligisten MSV Düsseldorf verpflichtete, kommen mit Shohei Nelson Lukoma Yamashita und Aleksandar Pranjes gleich zwei weitere Spieler vom Düsseldorfer Amateurklub.
Beide Zugänge bringen Erfahrungen aus höheren Ligen mit sich. Pranjes soll dabei in der kommenden Saison im Mittelfeld der Gladbacher für mehr Ballkontrolle sorgen. Sein bisheriger Karriereweg liest sich durchaus beeindruckend.
Ausgebildet wurde der mittlerweile 35-Jährige in den Nachwuchsleistungszentren von Borussia Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf. Im Laufe seiner Karriere sammelte der heute 35-Jährige Erfahrungen in der Regionalliga, Oberliga und Mittelrheinliga und lief unter anderem für den 1. FC Saarbrücken, den Bonner SC, den KFC Uerdingen, oder auch den Wuppertaler SV auf.
Insgesamt stehen für Pranjes über 250 Pflichtspiele mit 95 Toren und 38 Vorlagen zu Buche. Dabei bewies der Linksfuß immer wieder seine Offensivqualitäten. In den vergangenen Jahren war er unter anderem für den MSV Düsseldorf aktiv und stellte dort seine Torgefahr erneut unter Beweis. In der Saison 2024/25 kam er beispielsweise au 23 Scorer (elf Treffer und zwölf Vorlagen.
Auch mit dem Thema Aufstieg kennt sich der erfahrene Mittelfeldspieler aus. Er feierte beispielsweise mit Turu 80 vor ca. 15 Jahren den Aufstieg in die Oberliga.
Der weitere Zugang Yamashita soll derweil für mehr Torgefahr bei Türkiyemspor sorgen. Der 31-Jährige sammelte in der vergangenen Bezirksliga-Saison 17 Treffer und acht Vorlagen für den MSV und war somit einer der wichtigsten Stützen.
Seine ersten Stationen im Herrenbereich führten ihn zum SV Rott und anschließend zum SV Breinig, ehe er über den VfL Eintracht Haaren und den FC Inde Hahn zum VfL Benrath fand. Weitere Erfahrungen sammelte der Offensivspieler beim Rather SV und der Holzheimer SG, bevor er sich dem MSV Düsseldorf anschloss. Bei allen Vereinen konnte der Angreifer Scorer in der Bezirks-, wie auch Landesliga beisteuern. Ebenso wie auch Pranjes wird auch Yamashita in Mönchengladbach auf alte Bekannte treffen.
Mit den vielversprechenden Neuzugängen und einer erfolgreichen Vorbereitung will der Verein in der kommenden Saison eine gute Rolle spielen. Ob die Zugänge ihre Qualitäten bereits zum Saisonstart unter Beweis stellen können, wird sich in den ersten Pflichtspielen zeigen.