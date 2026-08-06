Türkiyemspor legt in der Kaderplanung weiter nach Die Kreisliga A im Kreis Mönchengladbach/Viersen steht aufgrund von vier Absteigern mächtig im Fokus. Ein Verein sticht bei seiner Kaderplanung derweil besonders heraus. von Tristan Benten · Gestern, 14:00 Uhr · 0 Leser

Yamashita (rot) wechselt nach Türkiyemspor – Foto: David Zimmer

Der Absteiger Türkiyemspor Mönchengladbach arbeitet weiterhin mit Hochdruck an dem Kader für die kommende Spielzeit. Nachdem der Verein bereits im Juni dieses Jahres mit Jannik Stevens und Aram Abdelkarim zwei Akteure vom Bezirksligisten MSV Düsseldorf verpflichtete, kommen mit Shohei Nelson Lukoma Yamashita und Aleksandar Pranjes gleich zwei weitere Spieler vom Düsseldorfer Amateurklub.

Pranjes kommt mit Regionalliga-Erfahrung Beide Zugänge bringen Erfahrungen aus höheren Ligen mit sich. Pranjes soll dabei in der kommenden Saison im Mittelfeld der Gladbacher für mehr Ballkontrolle sorgen. Sein bisheriger Karriereweg liest sich durchaus beeindruckend. Ausgebildet wurde der mittlerweile 35-Jährige in den Nachwuchsleistungszentren von Borussia Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf. Im Laufe seiner Karriere sammelte der heute 35-Jährige Erfahrungen in der Regionalliga, Oberliga und Mittelrheinliga und lief unter anderem für den 1. FC Saarbrücken, den Bonner SC, den KFC Uerdingen, oder auch den Wuppertaler SV auf.

Insgesamt stehen für Pranjes über 250 Pflichtspiele mit 95 Toren und 38 Vorlagen zu Buche. Dabei bewies der Linksfuß immer wieder seine Offensivqualitäten. In den vergangenen Jahren war er unter anderem für den MSV Düsseldorf aktiv und stellte dort seine Torgefahr erneut unter Beweis. In der Saison 2024/25 kam er beispielsweise au 23 Scorer (elf Treffer und zwölf Vorlagen. Auch mit dem Thema Aufstieg kennt sich der erfahrene Mittelfeldspieler aus. Er feierte beispielsweise mit Turu 80 vor ca. 15 Jahren den Aufstieg in die Oberliga.