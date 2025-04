Türkiyemspor kocht Neersbroich ab

Türkiyemspor schlug den Tabellenvierten SF Neersbroich mit 3:2 und festigte den zweiten Tabellenplatz. Der Abstand auf den Dritten SC Rheindahlen beträgt nun vier Punkte. Ali Salgin schnürte in der ersten Hälfte einen Doppelpack, als er in der 20. Minute das erste und in der 40. Minute das zweite Tor für Türkiyemspor besorgte. Zwischendurch hatte Christopher Link für Neersbroich ausgeglichen (34.). Und noch vor dem Pausenpfiff (45.) köpfte Ilias Kayhani nach einer Ecke zum 3:1 ein.

In der zweiten Hälfte verpassten die Mülforter einen weiteren Treffer, so kam am Ende noch mal Spannung auf, als erneut Link zum 2:3-Anschluss per Foulelfmeter traf (74.). Bei dem Spielstand blieb es aber. „Unsere erste Halbzeit war richtig stark, man hätte sogar 4:1 oder 5:1 führen müssen. In der zweiten Halbzeit waren wir auch erst klar besser“, berichtet Türkiyemspor-Trainer Cafer Kapkara. Doch in der 53. Minute musste mit Thomas Tümmers einer der wichtigsten Offensivkräfte ausgewechselt werden. Eine plötzlich dringende private Verpflichtung machte dies nötig.

Türkiyemspor stellte auf mehr Defensivarbeit um. „Wir haben dann unnötig einen Elfmeter verursacht. Wir haben es dann zum Schluss noch gut verteidigt, auch wenn das unsere Schwäche ist“, sagt Kapkara, der die vier Punkte Vorsprung noch nicht zu hoch einschätzt. Das schwere Restprogramm ist der Grund: „Es ist noch offen. Auswärts in Schelsen nächste Woche wird es schwer. Wir müssen auch noch gegen Lürrip spielen und auswärts in Otzenrath. Auch das wird schwer. Aber wir wollen auf jeden Fall aufsteigen und müssen weiter Gas geben“, stellt Kapkara klar, der weiter an den Coup glaubt.