Türkiyemspor hat ein Problem - Aufstiegskandidaten patzen

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Der 19. Spieltag der Landesliga Staffel 2 sorgt für Bewegung im Aufstiegsrennen. Während Tabellenführer BFC Meteor seine Position festigt, patzen mit SSC Teutonia 99 und FC Stern Marienfelde zwei direkte Verfolger. News bei Türkiyemspor: Nach der Niederlage verkünden die Kreuzberger eine grundlegende Entscheidung bezüglich ihres Trainerteams

In der Schlussphase verkürzt David Wartchow noch einmal für Teutonia, doch Biesdorf bringt den Sieg über die Zeit. Für Teutonia bedeutet die Niederlage einen Rückschlag im Aufstiegsrennen. Die Mannschaft bleibt mit 37 Punkten Zweiter, während Biesdorf II mit 19 Punkten auf Rang zwölf klettert.

Nach torloser erster Halbzeit geht Biesdorf II im zweiten Abschnitt durch Florian Flath in Führung. Benjamin Kadur erhöht später. Teutonia kommt durch Jannik Stenzel zurück ins Spiel, doch Antonio Pensel stellt erneut den Zwei-Tore-Abstand her.

Mahlsdorf II geht früh durch Kenan Halilcevic in Führung. Nach dem Seitenwechsel gleicht Hansa 07 durch Julius Mattmüller aus. In der Schlussphase entscheidet Reto Reichenberger die Partie für die Gastgeber. Mahlsdorf II steht damit bei 23 Punkten und Rang zehn. Hansa 07 bleibt mit 26 Punkten Siebter.

Stralau geht im ersten Durchgang durch Eike Christiansen und Tom Jonach in Führung. Nach der Pause entwickelt sich eine torreiche Partie. Eric Stier trifft zweimal für die Gäste, Finley Püschel erzielt einen weiteren Treffer. Internationale II kommt zwischenzeitlich durch Tore von Ben Krause, Jannik Hüsing und Vincent Scheffler zurück ins Spiel, ehe Kaan Ucbaglar spät noch einmal trifft. Am Ende setzt sich Stralau mit 5:4 durch. Stralau verbessert sich auf 20 Punkte und Rang elf, Internationale II bleibt mit 23 Punkten Neunter.

Stern Marienfelde geht im ersten Durchgang durch Oguzhan Bekir Codura in Führung. Lange Zeit sieht es nach einem Heimsieg aus, ehe SF Kladow im zweiten Abschnitt durch Luca Kuckei ausgleicht. Durch das Unentschieden verpasst Stern Marienfelde die Chance, näher an Tabellenführer BFC Meteor heranzurücken. Die Mannschaft bleibt mit 37 Punkten auf Rang drei. Kladow nimmt einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf mit und steht nun bei elf Zählern auf Platz 14.

Union 06 geht früh durch Marc Neubusch in Führung. Noch im ersten Durchgang dreht FC Liria die Partie: Durim Elezi trifft zweimal und sorgt für die Pausenführung der Gastgeber. In der Schlussphase gelingt Union jedoch noch der Ausgleich durch Samuel Andert. Liria bleibt mit zehn Punkten auf Rang 15, Union 06 steht mit fünf Punkten weiterhin am Tabellenende.

Tabellenführer BFC Meteor setzt sich knapp bei Viktoria Berlin U23 durch. Bereits früh im Spiel erzielt Samet Alkan den entscheidenden Treffer. Mit dem Auswärtssieg baut Meteor seine Tabellenführung aus und steht nun bei 43 Punkten. Viktoria Berlin U23 bleibt mit 23 Punkten im Mittelfeld der Tabelle auf Rang acht.

Im Verfolgerduell entscheidet ein Treffer von Dennis Bohnsack im ersten Durchgang die Partie zugunsten des Köpenicker FC. Türkiyemspor bleibt offensiv ohne Torerfolg. Der Köpenicker FC verbessert sich damit auf 33 Punkte und Rang vier. Türkiyemspor verharrt mit 30 Punkten auf Platz sechs und kann die Patzer der Konkurrenz nicht nutzen. Nach der Partie verkünden die Kreuzberger eine grundlegende Entscheidung bezüglich ihres Trainerteams. Ein ausführlicher Bericht dazu folgt bei FuPa Berlin.