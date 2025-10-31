Türkiyemspor fordert Teutonia, Kladow trifft Stralau i.Keller

In der Berliner Landesliga Staffel 2 ist nach acht Spieltagen die Spreizung kaum größer denkbar: Oben marschiert der SSC Teutonia ungeschlagen in Richtung Berlin-Liga, dicht gefolgt von Stern Marienfelde. Unten dagegen kämpfen Kladow, Union 06 und Berolina Stralau um den Anschluss. Der 9. Spieltag bietet alles. Unsere Vorschau beleuchtet alle acht Partien mit Blick auf Form, Trainer, Tabellenlage und Schlüsselspieler
Fortuna Biesdorf II liegt nach acht Partien mit neun Punkten auf Rang 10 und kassierte zuletzt ein klares 0:5 bei Stern Marienfelde. Trainer Roy-Marvin Laumer muss seine Defensive stabilisieren, um gegen den formstarken Gegner zu bestehen. Der VfB Hermsdorf von Coach Tobias Röttgen feierte zuletzt einen 3:2-Heimsieg gegen Türkiyemspor und steht mit 16 Punkten auf Platz 6. Vor allem Jan Oberstein (6 Tore) und Jeremy Schneider (4 Tore) sorgen in der Offensive für Torgefahr. Hermsdorf will oben dranbleiben, Biesdorf dringend wieder punkten.
Ein echtes Highlight am Sonntag: Türkiyemspor (Platz 7, 13 Punkte) empfängt Spitzenreiter SSC Teutonia (24 Punkte, 39:7 Tore). Die Gastgeber von Trainer Deniz Özkaya verlieren zuletzt 2:3 in Hermsdorf. Stehen aber nun vor der schwersten Aufgabe der bisherigen Saison. Teutonia-Coach Matthias Wolk hat mit acht Siegen in acht Spielen eine makellose Bilanz und kann sich auf Torjäger Phelan Ackerschewski (8 Treffer) und Marvin Kubens (6 Tore) verlassen. Teutonia will den neunten Streich landen – Türkiyemspor dagegen die Sensation schaffen und die Liga spannend halten.
Union 06 steckt mit nur einem Punkt tief im Tabellenkeller fest. Trainer Marcel Marschalky versucht verzweifelt, seine junge Mannschaft zu stabilisieren, doch die Defensive (32 Gegentore) bleibt ein Sorgenkind. Gäste-Coach Patrick Fischer kann mit seinem FSV Hansa 07 (Platz 5, 16 Punkte) selbstbewusst anreisen – das 5:0 gegen Inter II war ein Ausrufezeichen. Yunus Can (8 Tore) und Fynn Gersch (4 Tore) bilden ein torgefährliches Duo. Hansa ist klarer Favorit, doch Union braucht dringend ein Lebenszeichen.
Inter II (Platz 11, 7 Punkte) musste beim 0:5 in Kreuzberg gegen Hansa 07 eine herbe Klatsche einstecken. Trainer Yannik Lüdtke fordert Reaktion und Kampfgeist, um gegen Mahlsdorf II (Platz 9, 12 Punkte) wieder zu punkten. Coach Mirko Wilke kann sich auf Christian Preiss (6 Tore) verlassen, der zuletzt in bestechender Form war. Beide Teams bewegen sich im gesicherten Mittelfeld, doch wer hier verliert, rutscht gefährlich in Richtung Abstiegszone.
Viktoria II steht mit 12 Punkten auf Platz 8 und verlor am vergangenen Spieltag mit 0:3 beim Spitzenreiter Teutonia. Trainer Hamann und Weinholz führen den Köpenicker FC derzeit auf Platz 3 (19 Punkte) und sind mit 30 Torern eine der torgefährlichsten Mannschaften der Liga. Bohnsack (13 Treffer) ist der überragende Mann im Angriff und will seine Serie fortsetzen. Viktoria-Coach muss eine Antwort finden, sonst droht der Anschluss an das obere Drittel verloren zu gehen.
Nach dem 0:5 in Köpenick steht Liria (Platz 12, 7 Punkte) unter Trainer Arber Shuleta unter Druck. Meteor 06, betreut von Demircan Dikmen, liegt mit 19 Punkten auf Platz 4 und hält Tuchfühlung zur Spitze. Simon Böhm (7 Tore) und Samet Alkan (4 Tore, 3 Vorlagen) prägen die Offensive. Liria muss mehr Kompaktheit zeigen, sonst könnte es ein ungemütlicher Nachmittag werden.
Das Abstiegsduell des Spieltags: Kladow (Platz 16, 1 Punkt) gegen Stralau (Platz 14, 3 Punkte). Beide Teams stecken tief im Schlamassel. Kladow-Trainer Sercan Kara wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg, während Fernando Rebora Boy mit Stralau zuletzt 0:1 gegen Wannsee unterlag. Defensivprobleme auf beiden Seiten – 60 Gegentore zusammen sprechen Bände. Wer hier verliert, stürzt noch tiefer in den Abgrund. Für beide gilt: Jetzt oder nie.
Wannsee (Platz 13, 6 Punkte) holte mit dem 1:0 in Stralau drei ganz wichtige Punkte. Trainer Axel Vogel baut auf den Teamgeist seiner Aufsteigertruppe. Doch mit Stern Marienfelde kommt der härteste Prüfstein: Platz 2, 22 Punkte, 18:4 Tore. Trainer Maximilian Bunde hat eine stabile, effiziente Mannschaft geformt. Oguzhan Codura (4 Tore) und die kompakte Defensive sind die Basis des Erfolgs. Nach dem 5:0 gegen Biesdorf geht Marienfelde als klarer Favorit ins Spiel – doch Wannsee hat schon gezeigt, dass es unangenehm zu bespielen ist.
