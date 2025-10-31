 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Neuzugang Ali Ayvaz für Türkiyemspor in Aktion
Neuzugang Ali Ayvaz für Türkiyemspor in Aktion – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Türkiyemspor fordert Teutonia, Kladow trifft Stralau i.Keller

Alle acht Partien der Landesliga-Staffel 2 vom 9.Spieltag in der Vorschau

In der Berliner Landesliga Staffel 2 ist nach acht Spieltagen die Spreizung kaum größer denkbar: Oben marschiert der SSC Teutonia ungeschlagen in Richtung Berlin-Liga, dicht gefolgt von Stern Marienfelde. Unten dagegen kämpfen Kladow, Union 06 und Berolina Stralau um den Anschluss. Der 9. Spieltag bietet alles. Unsere Vorschau beleuchtet alle acht Partien mit Blick auf Form, Trainer, Tabellenlage und Schlüsselspieler

Morgen, 16:15 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf II
VfB Hermsdorf Berlin
VfB Hermsdorf BerlinHermsdorf
16:15

Fortuna Biesdorf II liegt nach acht Partien mit neun Punkten auf Rang 10 und kassierte zuletzt ein klares 0:5 bei Stern Marienfelde. Trainer Roy-Marvin Laumer muss seine Defensive stabilisieren, um gegen den formstarken Gegner zu bestehen. Der VfB Hermsdorf von Coach Tobias Röttgen feierte zuletzt einen 3:2-Heimsieg gegen Türkiyemspor und steht mit 16 Punkten auf Platz 6. Vor allem Jan Oberstein (6 Tore) und Jeremy Schneider (4 Tore) sorgen in der Offensive für Torgefahr. Hermsdorf will oben dranbleiben, Biesdorf dringend wieder punkten.

So., 02.11.2025, 10:45 Uhr
Türkiyemspor Berlin
Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia
10:45

Ein echtes Highlight am Sonntag: Türkiyemspor (Platz 7, 13 Punkte) empfängt Spitzenreiter SSC Teutonia (24 Punkte, 39:7 Tore). Die Gastgeber von Trainer Deniz Özkaya verlieren zuletzt 2:3 in Hermsdorf. Stehen aber nun vor der schwersten Aufgabe der bisherigen Saison. Teutonia-Coach Matthias Wolk hat mit acht Siegen in acht Spielen eine makellose Bilanz und kann sich auf Torjäger Phelan Ackerschewski (8 Treffer) und Marvin Kubens (6 Tore) verlassen. Teutonia will den neunten Streich landen – Türkiyemspor dagegen die Sensation schaffen und die Liga spannend halten.

So., 02.11.2025, 12:00 Uhr
SC Union 06
SC Union 06SC Union 06
FSV Hansa 07
FSV Hansa 07Hansa 07
12:00

Union 06 steckt mit nur einem Punkt tief im Tabellenkeller fest. Trainer Marcel Marschalky versucht verzweifelt, seine junge Mannschaft zu stabilisieren, doch die Defensive (32 Gegentore) bleibt ein Sorgenkind. Gäste-Coach Patrick Fischer kann mit seinem FSV Hansa 07 (Platz 5, 16 Punkte) selbstbewusst anreisen – das 5:0 gegen Inter II war ein Ausrufezeichen. Yunus Can (8 Tore) und Fynn Gersch (4 Tore) bilden ein torgefährliches Duo. Hansa ist klarer Favorit, doch Union braucht dringend ein Lebenszeichen.

So., 02.11.2025, 12:30 Uhr
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter II
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf II
12:30

Inter II (Platz 11, 7 Punkte) musste beim 0:5 in Kreuzberg gegen Hansa 07 eine herbe Klatsche einstecken. Trainer Yannik Lüdtke fordert Reaktion und Kampfgeist, um gegen Mahlsdorf II (Platz 9, 12 Punkte) wieder zu punkten. Coach Mirko Wilke kann sich auf Christian Preiss (6 Tore) verlassen, der zuletzt in bestechender Form war. Beide Teams bewegen sich im gesicherten Mittelfeld, doch wer hier verliert, rutscht gefährlich in Richtung Abstiegszone.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria II
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC
14:00

Viktoria II steht mit 12 Punkten auf Platz 8 und verlor am vergangenen Spieltag mit 0:3 beim Spitzenreiter Teutonia. Trainer Hamann und Weinholz führen den Köpenicker FC derzeit auf Platz 3 (19 Punkte) und sind mit 30 Torern eine der torgefährlichsten Mannschaften der Liga. Bohnsack (13 Treffer) ist der überragende Mann im Angriff und will seine Serie fortsetzen. Viktoria-Coach muss eine Antwort finden, sonst droht der Anschluss an das obere Drittel verloren zu gehen.

So., 02.11.2025, 14:15 Uhr
FC Liria 1985 Berlin
FC Liria 1985 BerlinFC Liria
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06
14:15

Nach dem 0:5 in Köpenick steht Liria (Platz 12, 7 Punkte) unter Trainer Arber Shuleta unter Druck. Meteor 06, betreut von Demircan Dikmen, liegt mit 19 Punkten auf Platz 4 und hält Tuchfühlung zur Spitze. Simon Böhm (7 Tore) und Samet Alkan (4 Tore, 3 Vorlagen) prägen die Offensive. Liria muss mehr Kompaktheit zeigen, sonst könnte es ein ungemütlicher Nachmittag werden.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SF Kladow
SF KladowSF Kladow
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau
14:30

Das Abstiegsduell des Spieltags: Kladow (Platz 16, 1 Punkt) gegen Stralau (Platz 14, 3 Punkte). Beide Teams stecken tief im Schlamassel. Kladow-Trainer Sercan Kara wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg, während Fernando Rebora Boy mit Stralau zuletzt 0:1 gegen Wannsee unterlag. Defensivprobleme auf beiden Seiten – 60 Gegentore zusammen sprechen Bände. Wer hier verliert, stürzt noch tiefer in den Abgrund. Für beide gilt: Jetzt oder nie.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
FV Wannsee
FV WannseeFV Wannsee
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde
14:30

Wannsee (Platz 13, 6 Punkte) holte mit dem 1:0 in Stralau drei ganz wichtige Punkte. Trainer Axel Vogel baut auf den Teamgeist seiner Aufsteigertruppe. Doch mit Stern Marienfelde kommt der härteste Prüfstein: Platz 2, 22 Punkte, 18:4 Tore. Trainer Maximilian Bunde hat eine stabile, effiziente Mannschaft geformt. Oguzhan Codura (4 Tore) und die kompakte Defensive sind die Basis des Erfolgs. Nach dem 5:0 gegen Biesdorf geht Marienfelde als klarer Favorit ins Spiel – doch Wannsee hat schon gezeigt, dass es unangenehm zu bespielen ist.

