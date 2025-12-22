Türkiyemspor: Fingerzeig an die Konkurrenz

Es war am Sonntagabend auch die Gruppe der womöglich besten Fans von Mönchengladbach: Blau-Weiss Meer mit Fahnen und lauter Anfeuerung, Türkiyemspor mit seiner traditionellen Musik-Unterstützung sowie die ebenfalls leidenschaftlichen Fans des Polizei SV sorgten für eine tolle Atmosphäre.

Türkiyemspor marschiert dominant durch die Vorrunde – und sendet in dieser Form für die Endrunde ein Signal an die Konkurrenz, dass mit ihm im Rennen um den Titel durchaus zu rechen ist. Eine makellose Vorrunde mit fünf Siegen in fünf Spielen sowie 34 Toren sprechen eine deutliche Sprache. Nur gegen den Polizei SV, den man mit 3:2 niederrang, hatte Türkiyemspor Mühe. Dieser lief nach einer ebenfalls tollen Serie als Gruppenzweiter der Gruppe 1 bei der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft ein.

Türkiyemspor war von Spiel eins an wach und zeigte überwiegend souveräne Auftritte. Beim 8:0-Sieg gegen den SC Rheindahlen, reichte es, nur so viel wie nötig zu machen, um dem Gegner keine Chance zu lassen. Es war am Ende ein effizientes Spiel mit einem überragenden Spielmacher Thomas Tümmers, der drei Tore erzielt. Von Rheindahlen hätte man als A-Ligist mehr Gegenwehr erwarten können.

Der FC Maroc (am Ende Gruppenvierter) gewann sein einziges Spiel gegen SV Wickrathberg, gegen den er das Spiel spät noch zu einem 4:3 das Spiel drehte, spielte auch leidenschaftlich gegen Meer, gegen das man nur mit 2:3 verlor. Meer, das immer für eine gute Hallen-Leistung gut ist, performte besser, als es sein B-Liga-Status vermuten ließ. Mit seinem Anhang im Rücken gewann Meer gegen die „Kleinen“ souverän und bot auch den höherklassigen Gegnern zeitweise klasse Paroli.

Im Spitzenspiel begann Türkiyemspor dann gegen den PSV gewohnt druckvoll, schoss nach rund 40 Sekunden bereits das 1:0 durch Williams Amanor. Doch Erhan Kuralay gelang der Ausgleich. PSV hielt fortan gut mit und warf sich mit vollem Körpereinsatz rein. Erst sechs Minuten vor Schluss ging Türkiyemspor wieder mit 2:1 in Front. PSV hatte erneute eine Antwort. In der körperbetonten Schlussphase ging es noch mal hoch her, mit hartem Einsatz und Grätschen wurde immer mal wieder in höchster Not geklärt. Ehsan Amani gelang 25 Sekunden der Lucky Punch, per platziertem Flachschuss zum 3:2 für Türkiyemspor. Es war das womöglich beste Spiel des Abends.

Im direkten Kampf um Platz zwei duellierten sich die Anhänger auf den Tribünen: Die Meer-Fans in der einen Ecke und die PSV-Fans in der anderen Ecke der Jahnhalle schrien gegeneinander an. Meer und PSV neutralisierten sich im Spiel zu Beginn. Doch dann steigerte sich der Polizei plötzlich enorm und lag nach zwei schnellen und sehenswerten Tore von Marvin Küsters und Jason Krüer in Front – Und legte das 3:0 sechs Minuten vor Schluss nach. Meer wurde erstmals die Grenzen aufgezeigt, trotz hohem Aufwand kam der B-Ligist nicht durch und blieb ohne Torerfolg.

Türkiyemspor zeigt keine Schwächen

Türkiyemspor zeigte derweil auch gegen Wickrathberg keine Schwächen und zeigte die Abgezocktheit eines lockeren Trainingsspiels. 9:0 war das klare Ergebnis. Auch beim 7:1 gegen den FC Maroc wurde es erneut deutlich.

Aber auch im Kampf um Platz zwei ließen PSV und Meer nicht nach. Gegen ein müde werdendes Wickrathberg schaffte Meer ein klares 9:1. Und der PSV rang Rheindahlen in einem souveränen Arbeitssieg mit 3:1 runter. Dieser zeigte sich enttäuschend: SC Rheindahlen, das mit vielen Reservespielern aus der C-Liga antrat, war nicht wirklich konkurrenzfähig war.

Spannender war dann noch das Spiel um Platz zwei. Der PSV hatte von der Reihenfolge der Gegner einen leichten Vorteil. Vor dem letzten Spiel lag er mit Meer mit jeweils neun Punkte gleichauf. Und hatte mit dem FC Maroc den einfacheren Gegner, während Meer noch beim Dominator Türkiyemspor ran musste. Der PSV musste sich für den vermeintlich sicheren Sieg noch mal mächtig strecken. Lange Zeit nur knapp mit 2:1 in Front, zog Polizei erst in den Schlussminuten zum letztlich klaren 5:1 davon. Unschön: Bei einer Rudelbildung kurz vor Ende, gab es noch von Seiten eines Maroc-Spielers eine „Schelle“ gegen einen PSV-Spieler – der Übeltäter sah Rot für die Tätigkeit.

Meer versuchte dann im letzten Spiel noch den PSV zu überflügeln im Kampf um Platz zwei. Und legte gut los: Nach einem Foulelfmeter lag Meer nach zwei Minuten gegen Türkiyemspor plötzlich vorne im Duell der wohl lautesten Fangruppen. Doch Türkiyemspor glich nach einer nervösen Anfangsphase in der fünften Minute aus. Und bekam mehr Ruhe rein und zeigte fortan wieder seine Klasse. Auf das 3:1 antwortete Meer noch mal mit dem Anschlusstreffer, doch Türkiyemspor sorgte mit einem letztlich klaren 7:3 für eindeutige Verhältnisse. „Dass es so reibungslos läuft, haben wir nicht gedacht. Die Jungs haben das toll gemacht“, sagte ein zufriedener Türkiyemspor-Trainer Ufuk Isik. Damit sind die ersten Teilnehmer für die weiteren Runden ausgespielt, am Montag trifft in Gruppe 2 der TuS Wickrath unter anderem auf Furious Futsal und den SV Schelsen.

Die Abschlusstabelle: 1. Türkiyemspor 15 Punkte, 2. Polizei SV 12 Punkte, 3. BW Meer 9 Punkte, 4. FC Maroc 4 Punkte, 5. SV Wickrathberg 3 Punkte, 6. SC Rheindahlen 1 Punkte.