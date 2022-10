Türkiyemspor: Die Achse für den Aufstieg Mit acht Toren war Ali Salgin am vergangenen Wochenende für Türkiyemspor Mönchengladbach erfolgreich.

In der vergangenen Saison ist Türkiyemspor Mönchengladbach haarscharf am Aufstieg in die Bezirksliga gescheitert. Seit Sonntag ist das Team von Ufuk Isik Tabellenführer und sieht sich personell sehr gut aufgestellt für den Aufstiegskampf – das zeigt nicht zuletzt der 14:0-Sieg gegen Viersen.

7, 23, 36, 36, 54, 45, 52, 53: Das sind die Minuten, in denen Ali Salgin am vergangenen Spieltag gegen BW Concordia Viersen trifft. Acht Tore steuert der Mittelstürmer beim verrückten 14:0-Erfolg von Türkiyemspor Mönchengladbach über den Aufsteiger aus Viersen bei. Lediglich Offensivpartner Thomas Tümmers (16.) erzielt bis zum Zwischenstand von 9:0 ebenfalls ein Tor, alle weiteren schießt Salgin – und vermutlich hätten sogar noch einige dazukommen können, wenn der 40-jährige Routinier in der zweiten Halbzeit nicht so oft für seine Teamkollegen quer gelegt hätte. „Ali ist ein Strafraumstürmer, wie er im Buche steht. Im Spiel gegen Concordia wurde er von allen Seiten mit Bällen gefüttert und hat dann im Strafraum seine Erfahrung und Klasse ausgespielt“, sagt Türkiyemspor-Coach Ufuk Isik über den erfolgreichsten Torschützen der Kreisliga. 21 Treffer hat Salgin in elf Spielen bereits erzielt.

Was Isik an den Toren gegen Viersen – gerade im ersten Durchgang – so gefallen hat, war die jeweilige Entstehung. „In der Vorwoche kamen wir beim knappen 1:0-Sieg gegen Schelsen kaum durch, weil wir das Spiel nicht breitgemacht haben. Nun sind die ersten sieben Tore alle über den Flügel eingeleitet worden – das sah richtig gut aus“, so Isik. Mit dem beeindruckenden 14:0-Erfolg hat sein Team nach dem 13. Spieltag in dieser Saison erstmalig die Tabellenführung in der Kreisliga A übernommen. Damit standen in dieser Spielzeit bereits sechs verschiedene Vereine an der Spitze. Zum Vergleich: In der Saison 2021/2022 gab es lediglich drei wechselnde Tabellenführer, wobei ab Spieltag fünf der alles dominierende Aufsteiger TuS Wickrath den obersten Platz nicht mehr hergab. In dieser Spielzeit könnte das Rennen um die Meisterschaft umkämpfter werden – und Türkiyemspor Mönchengladbach ist mitten drin. Zumal für den Aufstieg in die Bezirksliga auch der zweite Platz reichen würde.

An dem hatte Türkiyemspor bereits in der vergangenen Saison geschnuppert, musste sich dann im Schlussspurt der Reserve des ASV Süchteln geschlagen geben. Trotz der Enttäuschung über den verpassten Sprung in die Bezirksliga meint Coach Isik, dass seine Mannschaft viel dazulernen konnte. „Die Saison 2021/2022 hat uns einen Schub gegeben, alle haben einen Schritt nach vorne gemacht.“ Insbesondere, weil der Türkiyemspor-Coach glaubt, dass die Schwachstellen analysiert und ausgebessert werden konnten. Und das habe ganz entscheidend, so sagt Isik, mit personellen Veränderungen auf und neben dem Platz zu tun.

Eine Erkenntnis aus der vergangenen Saison war, dass die Defensive der Gladbacher besser werden muss. Mit 118 eigenen Treffern stellte die Isik-Elf zwar die beste Offensive, 62 Gegentreffer waren allerdings der höchste Wert der Spitzenteams. Für mehr Stabilität und Struktur sorgt der interne Neuzugang Tuncay Ay. Aus beruflichen Gründen lief der 33-jährige Verteidiger zuletzt in der Reserve auf – seit Sommer ist Ay aber zurück im A-Liga-Team. „Tuncay ist in der Viererkette ein wichtiger Faktor für die anderen Jungs, er hat unheimlich viel Erfahrung und knallt dazwischen, wenn es brenzlig wird“, sagt Isik. „Man sieht, dass unsere Abwehr im Vergleich zur letzten Saison besser geworden ist, wir leisten uns aber trotzdem noch zu viele Unachtsamkeiten. Da liegt also auch durchaus noch Arbeit vor uns.“