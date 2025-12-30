Türkisches Rhein-Main Hallenturnier geht an Türk Gücü Rüsselsheim II

Nach einem spannenden Finale sicherte sich die Mannschaft von Türk Gücü Rüsselsheim II beim diesjährigen Türkischen Rhein-Main-Hallenfußballturnier den Titel. Symbolfoto: VRM

Mainz. Türk Gücü Rüsselsheim II hat sich bei der 17. Auflage des Türkischen Rhein-Main-Hallenfußballturniers die Siegprämie in Höhe von 300 Euro geschnappt. Im Finale setzte sich der C-Ligist vor 120 Fans in der Sporthalle des Otto-Schott-Gymnasiums mit 4:2 gegen Türkgücü Dietzenbach aus der Kreisoberliga Offenbach durch.

Kurios: Die Rüsselsheimer waren erst am Vorabend in die Bresche gesprungen, nachdem Baris Spor Idstein kurzfristig abgesagt hatte. „Außerdem ist leider der Türkische SC Offenbach aus unerklärlichen Gründen nicht erschienen – und muss jetzt 150 Euro Strafe bezahlen", berichtete Cheforganisator Hüseyin Dogan. „Da Bosporus Eltville und Idstein abgesagt hatten, sind wir neben Türk Gücü Rüsselsheim als Kreis-Schiedsrichter-Vereinigung mit einer Schiri-Mannschaft angetreten."

Kurz vor Schluss des Finals gab es auf der Tribüne turbulente Szenen. „Ein Anhänger von Rüsselsheim hat etwas gesagt und ein Dietzenbacher Zuschauer hat das persönlich genommen und ist runtergelaufen", schilderte Dogan den Eklat. „Die beiden haben sich in die Haare gekriegt, aber andere Zuschauer sind schnell dazwischen gegangen."