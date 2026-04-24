Türkischer SV: Zwei Spieler gesperrt Wie die Roten Karten bei der 2:3-Niederlage in Zeilsheim für Duo des Wiesbadener Verbandsligisten geahndet wurden. Erste Zusagen für 2026/27 von Stephan Neumann · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Der Türkische SV muss am Wochenende auf Abo Tasdelen und Ilias Amallah verzichten. – Foto: EC Fotografie (Archiv)

Wiesbaden. Die bittere 2:3-Niederlage beim SV Zeilsheim und die drei verhängten Roten Karten liegen allen im Lager des Verbandsligisten Türkischer SV schwer im Magen. Auch TSV-Coach Gökhan Caliskan hatte am Ende noch Rot gesehen. Er habe niemanden beleidigt, geht der Trainer, der sein Team nicht nur durch die Platzverweise benachteiligt sah, von einer Geldstrafe aus. Während die Hinausstellungen gegen seine Spieler Ilias Amallah (vier Spiele) und Abdullah Tasdelen (zwei Spiele) mit Sperren geahndet wurden. Entsprechend fehlen beide im Heimspiel des Dritten gegen den Fünften FC Waldbrunn (So., 15 Uhr).

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