Türkischer SV: Zwei Spieler gesperrt

Wiesbaden. Die bittere 2:3-Niederlage beim SV Zeilsheim und die drei verhängten Roten Karten liegen allen im Lager des Verbandsligisten Türkischer SV schwer im Magen. Auch TSV-Coach Gökhan Caliskan hatte am Ende noch Rot gesehen. Er habe niemanden beleidigt, geht der Trainer, der sein Team nicht nur durch die Platzverweise benachteiligt sah, von einer Geldstrafe aus. Während die Hinausstellungen gegen seine Spieler Ilias Amallah (vier Spiele) und Abdullah Tasdelen (zwei Spiele) mit Sperren geahndet wurden. Entsprechend fehlen beide im Heimspiel des Dritten gegen den Fünften FC Waldbrunn (So., 15 Uhr).
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Fünf Zusagen für nächste Runde
Die bestmögliche Ausbeute aus den letzten Spielen herausholen und den Negativlauf mit vier Niederlagen am Stück stoppen, das ist die TSV-Devise für den Rest der Runde. Parallel gibt es erste Zusagen aus dem aktuellen Kader. Angefangen bei Keeper Kevin Wieszolek. Auch die Feldspieler Malik Deveci, Eleazer Mensah, Youssef Chourak und Adam Lamsamri hätten für 2026/27 verlängert, bestätigt Gökhan Caliskan und geht zeitnah intern von weiteren Spielern aus, mit denen man für die nächste Saison Einigkeit erzielt.