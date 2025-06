Türkischer SV: Wunschspieler für die linke Bahn gefunden

Der Neue bringt eine Top-Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrums des SV Wehen Wiesbaden mit, für den er 2018/19 in der B-Junioren-Bundesliga 18 Einsätze mit vier Toren absolvierte. TSV-Organisator Mehmet Kirazli sieht Eleazer Mensah als Linksfuß auf dem linken Flügel, defensiv wie auch weiter vorgeschoben. "Ein sehr dynamischer Spieler. Wir sind froh, dass es mit ihm geklappt hat", sagt Kirazli und sieht die Transfer-Aktivitäten der Sommerperiode damit als "abgeschlossen" an. Will aber nicht kategorisch ausschließen, dass sich im Verlauf der Vorbereitung mit Blick auf junge Perspektivspieler noch etwas tun könnte. Grundsätzlich sei man nach dem nunmehr neunten Zugang auf jeden Fall gut aufgestellt, auch in der Breite.

Bereits auf der Hessenliga-Bühne bewährt