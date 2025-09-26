Türkischer SV wird mit Daniel Rudi zum Phänomen

Und auch auflegen kann – in Marburg bereitete der 21-Jährige gleich zweimal vor, nach neun Spielen stehen bereits 16 Torbeteiligungen zu Buche. „Er ist in Wiesbaden einer der besten Spieler, die ich je gesehen habe“, weiß Klubchef Ilkay Candogan um die Wichtigkeit des Flügelstürmers. Immerhin hatte er den Aufsteiger mit 52 Torbeteiligungen erst in die Verbandsliga geschossen. „Ich fühle mich beim TSV sehr wohl, verstehe mich mit allen Charakteren“, sagt Rudi. Das zahle er tagtäglich zurück, erklärt Candogan. „Dieses Vertrauen hat ihm vorher etwas gefehlt“, verweist er auf Rudis vorherige Stationen, ehe er beim Türkischen SV zur Saison 24/25 sein neues Zuhause gefunden hat. Im vergangenen Winter und in der Sommerpause hätte er auch einen anderen Weg einschlagen können. Anfragen höherklassiger Klubs waren allemal da. „Er hat alles abgeblockt“, sieht Candogan Rudis Verbleib als Vertrauensbeweis an. „Ich habe mich noch mal für den TSV entschieden. Weil ich weiß, wie man mich hier sieht, und wie ich den Verein sehe“, lässt Rudi durchblicken. Spätestens in der kommenden Sommerwechselperiode wolle er womöglich den „nächsten Schritt“ gehen. „Mein Ziel ist die Hessen- oder Regionalliga“, betont Rudi, der Themen hinsichtlich seiner Zukunft stets offen mit dem Verein kommuniziere.

Rudi will "oben angreifen"

Schnelligkeit, Abschlussstärke, Flexibilität: Rudi erfüllt ein vielversprechendes Profil. Hinzu kommt seine Beidfüßigkeit. „Mit rechts habe ich mehr Kraft, mit links bin ich präziser“, erklärt er. Ecken schlägt er von beiden Seiten mit links und rechts. Vergleiche mit Ballon D´Or Gewinner Ousmane Dembélé hat Rudi schon mal gehört. „Ich möchte oben angreifen“, fordert er sich selbst heraus. Seinem Team traut er derweil einiges zu: „Wir wollen die Saison so gut es geht beenden, gucken nicht auf die Tabelle, sondern nur von Spiel zu Spiel. Wenn es möglich ist, haben wir uns als Mannschaft schon als Ziel gesetzt, unter den ersten drei zu landen“.

Am kommenden Sonntag (15 Uhr) kann zuhause gegen den SV Zeilsheim, der sich von Co-Trainer Benjamin Apidopoulos getrennt hat, ein weiterer Schritt gemacht werden.