Der Türkische SV (hier Mert Demirtas, graues Trikot) will gegen die SG Hoechst im Topspiel gewinnen, um Tabellenführer zu werden. – Foto: Willi Roth - Archiv

Türkischer SV will den Durchmarsch aus eigener Kraft schaffen Türkischer SV zum Gruppenliga-Hit zur SG Hoechst, deren Rückzug in tiefere Ligen im Raum steht +++ Tahiri und Rudi bleiben Verlinkte Inhalte Gruppenliga Wiesbaden SG Hoechst Türk. SV Wsb Mohammed Tahiri Daniel Rudi

Wiesbaden. Die Fußballer des Türkischen SV Wiesbaden surfen auf einer unglaublichen Erfolgswelle, die sie in der Saison des Aufstiegs direkt weiter hinauf in die Verbandsliga tragen könnte. Seit dem 2:3 auf eigenem Platz gegen den aktuellen Tabellenführer SG Hoechst am 6. Oktober vergangenen Jahres hat die Mannschaft von Chefcoach Gökhan Caliskan in der Liga ausschließlich Siege eingefahren. 15 an der Zahl. Parallel haben die Verantwortlichen der SG Hoechst ungeachtet der sportlichen Erfolge ihrer Mannschaft in einer Absichtserklärung nach Ablauf dieser Runde den freiwilligen Rückzug in eine tiefere Klasse angekündigt. Dem Vernehmen nach in die A-Liga. Er habe „nichts Gegenteiliges gehört und gehe nach jetzigem Stand davon aus, dass sich die Hoechster (27 Spiele/65 Punkte) nach dieser Saison tatsächlich aus der Gruppenliga zurückziehen, lässt Klassenleiter Dirk Webert anklingen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Verbindlich äußern im Hinblick auf die nächste Spielzeit müssen sich die Höchster bis zum Stichtag 15. Mai. Vorher steigt an diesem Sonntag (15.30 Uhr) das Rückspiel gegen den Türkischen SV (27/64), der sich bis auf einen Zähler an die SG herangerobbt hat, demnach mit einem Dreier selbst die Spitze übernehmen kann. „Wir wollen unser Spiel durchsetzen und nicht aufhören mit der Serie“, sagt TSV-Vorsitzender Ilkay Candogan vor dem Spiel der Spiele, bei dem das Team auf Fan-Unterstützung hoffen darf. Wo doch die Alten Herren des Niederfeld-Clubs für Sonntag in Richtung Höchst mobil machen werden.

So., 27.04.2025, 15:30 Uhr SG Hoechst SG Hoechst Türkischer SV Wiesbaden Türk. SV Wsb 15:30 PUSH Aus eigener Kraft den großen Triumph perfekt machen, das wäre die Wunschvorstellung beim Türkischen SV, der aber auch als Zweiter direkt aufsteigen würde, wenn die SG Hoechst ihren Gruppenliga-Ausstieg offiziell bestätigen würde. In diesem Fall gäbe es lediglich vier statt fünf Gruppenliga-Absteiger. Nicht zu vergessen ist der VfR Limburg 07 als Dritter (26/60), der am Sonntag (15.30 Uhr) in Niederhöchstadt gastiert. Wählt die SG Hoechst den Weg des freiwilligen Abstiegs, hätten die 07er und der TSV beste Chancen. Wer als reeller Erster oder als Zweiter - im Fall, dass die Höchster bis zum Schluss vorne bleiben - ohne Umweg in die Verbandsliga einzieht, würden diese beiden unter sich ausmachen. Wer in diesem Duell das Nachsehen hat, kann als Zweiter oder Dritter (wenn Höchst am Ende Spitzenreiter ist und zurückzieht) über die Aufstiegsspiele in die Verbandsliga nachziehen.