 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielvorbericht

Türkischer SV will an guter Ausgangsposition arbeiten

TSV spielt zum Rundenfinale bei den Top-Teams und muss jetzt weitere Hürden überspringen

von Stephan Neumann · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Zuletzt "nur" Remis gegen Juno Burg für den Türkischen SV.
Zuletzt "nur" Remis gegen Juno Burg für den Türkischen SV. – Foto: T. Metz (Archiv)

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Wiesbaden. Im derzeitigen Dreikampf um Titel und Platz zwei spielt das Team von Trainer Gökhan Caliskan noch bei Tabellenführer Hornau (17. Mai) und beim jetzigen Zweiten Hadamar (zum Rundenfinale am 31. Mai), muss aber zuerst die Hürde Breidenbach (So., 15 Uhr) meistern.

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Caliskan hat das 2:2 gegen Juno Burg abgehakt („Das ist nicht schlimm, wir hätten auch verlieren können. Wichtig war die Reaktion nach dem Rückstand.“) und versucht jetzt, mit der erarbeiteten Ausgangsposition im Liga-Finish positive Energie freizusetzen. „Wenn es passiert, nehmen wir es mit. Aber wir müssen nicht“, sagt er zu einem möglichen erneuten Aufstieg.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FV Breidenbach
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