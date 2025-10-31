Türkischer SV will 0:4-Pleite ausmerzen

Der Türkische SV um Abdullah Tasdelen (rechts) und Emirkan Dorul (links) ist am Sonntag in Heuchelheim gefordert. – Foto: RSCP Photo

Wiesbaden. Beim Türkischen SV, der im Pokal am Mittwoch bei Hajduk 5:1 gewann (Chourak 2, Tahiri, Göcek, Qamar), stand im Topspiel gegen die TuS Hornau eine 0:4-Heimpleite. Ein Ergebnis, das auch in die andere Richtung hätte kippen können, wenn Kapitän Mo Tahiri den Elfmeter aus der 34. Minute nicht übers Tor gesetzt hätte.

„Wir haben auch viel Pech gehabt", kann Gökhan Caliskan, Trainer des TSV, das Resultat richtig einordnen und weiß: „Als wir das 0:2 kassiert haben, war die Luft raus. Hornau hat schon eine gute Mannschaft." Zu allem Überfluss handelte sich der eingewechselte Dawda Njie kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte ein (84.), wird am Sonntag (15 Uhr) in Heuchelheim fehlen.