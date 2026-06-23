Türkischer SV verkündet sieben Neuzugänge

Wiesbaden. Der Türkische SV Wiesbaden hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Sieben Neuzugänge, darunter fünf junge Spieler, laufen künftig für den Niederfeld-Klub auf, bestätigt Vereinschef Ilkay Candogan.
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Torhüter Silvan Sevinc ist kürzlich mit dem SV Wiesbaden aus der Verbandsliga abgestiegen. Sein Abgang stand bereits seit geraumer Zeit fest, kürzlich ist der in Gonsenheim ausgebildete Keeper verletzt ausgefallen. Aaron Bolela (SG Schlangenbad) ist im Defensivzentrum flexibel einsetzbar, ist vorher in der Verbandsliga für Eltville, Biebrich 02, den SV Niedernhausen und den VfB Ginsheim II aufgelaufen. Ali Bige (Türk Kelsterbach) folgt Can Kilic Görgülü zum TSV, der kürzlich als Co-Trainer vorgestellt wurde. Lazar Usorac (U19 SV Gonsenheim), Younes Mamis (U19 1. FC-TSG Königstein), Christian Pulice (U19 FV Biebrich 02) und Dejan Marojevic (U19 SV Zeilsheim) komplettieren das Septett an Neuzugängen.
"Wir sind in der Breite deutlich besser aufgestellt", sagt Candogan. Die Abgänge von Ilias Amallah (Delkenheim), Daniel Rudi (TSV Schott Mainz), Abdullah "Apo" Tasdelen (Germania Wiesbaden), Otman Jaatit (Ziel noch unbekannt), Richard Ofosu (Barbaros Mainz) und Alim Göcek (Türk Kelsterbach) habe man so gut es geht aufgefangen. Nach einem "erfahrenen Innenverteidiger", so Candogan, halte der TSV noch Ausschau. Ansonsten sei die Kaderplanung vorerst abgeschlossen.