Türkischer SV verkündet sieben Neuzugänge Ein Torhüter kommt vom SV Wiesbaden, vier aus der U19 ihrer Vereine +++ Bolela kehrt in die Verbandsliga zurück von Lauris Ommert · Heute, 12:25 Uhr · 0 Leser

Lazar Usorac (links), Younes Mamis (mitte) und Christian Pulice (rechts) schließen sich dem Türkischen SV an. – Foto: TSV

Wiesbaden. Der Türkische SV Wiesbaden hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Sieben Neuzugänge, darunter fünf junge Spieler, laufen künftig für den Niederfeld-Klub auf, bestätigt Vereinschef Ilkay Candogan.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Torhüter Silvan Sevinc ist kürzlich mit dem SV Wiesbaden aus der Verbandsliga abgestiegen. Sein Abgang stand bereits seit geraumer Zeit fest, kürzlich ist der in Gonsenheim ausgebildete Keeper verletzt ausgefallen. Aaron Bolela (SG Schlangenbad) ist im Defensivzentrum flexibel einsetzbar, ist vorher in der Verbandsliga für Eltville, Biebrich 02, den SV Niedernhausen und den VfB Ginsheim II aufgelaufen. Ali Bige (Türk Kelsterbach) folgt Can Kilic Görgülü zum TSV, der kürzlich als Co-Trainer vorgestellt wurde. Lazar Usorac (U19 SV Gonsenheim), Younes Mamis (U19 1. FC-TSG Königstein), Christian Pulice (U19 FV Biebrich 02) und Dejan Marojevic (U19 SV Zeilsheim) komplettieren das Septett an Neuzugängen.

Silvan Sevinc mit Trainer Gökhan Caliskan (rechts). – Foto: TSV