Türkischer SV: Urteil gegen Amallah-Rot steht noch aus

Wiesbaden. Beim 3:3 des Türkischen SV gegen RW Hadamar sorgte die Rote Karte gegen Torschütze Ilias Amallah für Aufsehen. Amallah war beim Konter von hinten angegangen worden, geriet ins Straucheln, rutschte in einen Hadamarer, der verletzt ausschied.

Eine Aktion ohne Vorsatz. Nach Rücksprache mit dem Assistenten zeigte der Schiedsrichter Rot (45.), beließ es aber beim Freistoß für den TSV. Ein Urteil zur Sperre steht aus. Am Sonntag (15 Uhr) reist das Team von Trainer Gökhan Caliskan zum TSV Steinbach Haiger II. „Wenn die gut drauf sind, können die sechs, sieben Tore schießen“, so Caliskan.