 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

Türkischer SV überzeugt mit starker Mannschaftsleistung

TSV steckt frühen Rückstand in Breidenbach weg und feiert 5:1-Auswärtssieg

von Stephan Neumann · Heute, 19:09 Uhr · 0 Leser
Der Türkische SV Wiesbaden feierte einen wichtigen Sieg in Breidenbach.
Der Türkische SV Wiesbaden feierte einen wichtigen Sieg in Breidenbach. – Foto: Willi Roth (Archiv)

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Ilias Amallah
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Otman Jaatit
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Daniel Rudi
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Breidenbach. Der Türkische SV beeindruckte beim 5:1 in Breidenbach mit einer starken Mannschaftsleistung.

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Nach dem 2:2 gegen Juno Burg meldeten sich die Wiesbadener bei den zuvor formstarken Breidenbachern eindrucksvoll zurück. Daniel Rudi und Ilias Amallah trafen doppelt, aber Trainer Gökhan Caliskan verwies auf Teamwork pur. „Ausschlaggebend waren unser schnelles Umschaltspiel und die Kaderbreite durch die Spieler auf der Bank.“ Die Führung der Gastgeber nach einem Missverständnis zwischen Keeper Kevin Wieszolek und Malik Deveci wurde gemeinsam ruckzuck ausgebügelt. Breidenbach hielt stets kampfstark dagegen, aber der TSV-Tross plus 50 Fans, die im Reisebus mitgekommen waren, durften jubeln. In Dietkirchen (Sa., 16 Uhr) ist der TSV erneut auswärts gefordert.

TSV: Wieszolek; Ofosu, Mensah, Tadelen,, M. Deveci, N. Khababa, Yilma, O. Jaati, Amallah, Rudi, Mo. Tahiri (Qamar, Lamsamri, Göcek).

Tore: 1:0 N. Schmidt (4.), 1:1 Amallah (23.), 1:2 Jaatit (28.), 1:3, 1:4 Rudi (38./43.), 1:5 Amallah (61.). – Zu.: 140.

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