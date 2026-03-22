Türkischer SV überzeugt mit starker Mannschaftsleistung

Der Türkische SV Wiesbaden feierte einen wichtigen Sieg in Breidenbach. – Foto: Willi Roth (Archiv)

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Nach dem 2:2 gegen Juno Burg meldeten sich die Wiesbadener bei den zuvor formstarken Breidenbachern eindrucksvoll zurück. Daniel Rudi und Ilias Amallah trafen doppelt, aber Trainer Gökhan Caliskan verwies auf Teamwork pur. „Ausschlaggebend waren unser schnelles Umschaltspiel und die Kaderbreite durch die Spieler auf der Bank.“ Die Führung der Gastgeber nach einem Missverständnis zwischen Keeper Kevin Wieszolek und Malik Deveci wurde gemeinsam ruckzuck ausgebügelt. Breidenbach hielt stets kampfstark dagegen, aber der TSV-Tross plus 50 Fans, die im Reisebus mitgekommen waren, durften jubeln. In Dietkirchen (Sa., 16 Uhr) ist der TSV erneut auswärts gefordert.