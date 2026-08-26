Türkischer SV: Überraschender Abschied von Emirkan Dorul Vor dem Derby gegen die SG Walluf muss der Wiesbadener Verbandsligist einen unerwarteten Abgang verkraften. von Stephan Neumann · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Emirkan Dorul (rechts, im Duell mit Niclas Siefert von Biebrich 02) hat den Türkischen SV verlassen. – Foto: Frank Heinen

Wiesbaden. Mittelfeldspieler Emirkan Dorul verlässt den Verbandsligisten Türkischer SV, bestätigt Chefcoach Gökhan Caliskan: „Ich habe mit allen gerechnet, nur nicht damit“, zeigt sich der TSV-Trainer gleichermaßen überrascht und enttäuscht: „Kein Problem, wenn ein Spieler im Juni kommt und sagt, dass er gehen will. Aber so ist das schon traurig“, lässt ihn die Entscheidung des Spielers, der sich nach seinem Kenntnisstand als Vertragsamateur zum Liga-Konkurrenten SV Zeilsheim verändern wird, ein Stück weit ratlos zurück. Dorul hatte sich am Samstag vor dem Spiel in Dietkirchen, das der TSV 0:4 verlor, aus gesundheitlichen Gründen abgemeldet.

Dieser Text wird euch vom Wiesbadener Kurier kostenlos zur Verfügung gestellt Ein Abgang zur Unzeit im personell gebeutelten Kader. Malik Deveci, ab Mitte September durch sein Auslandsstudium ohnehin außen vor, fällt mit Verdacht auf Bänderriss im Knöchel aus, Youssef Chourak ist nach Gelb-Rot in Dietkirchen für das Derby gegen die noch ungeschlagene SG Walluf (So., 15 Uhr) gesperrt. Mittelstürmer Dorian Miric ist nach Nasenbeinfraktur und OP noch nicht so weit. Die Rückkehrer Aziz Adams (nach Sperre) und Derrick Amoako (saß in Dietkirchen angeschlagen nur auf der Bank) sind nach drei Niederlagen in Serie die derzeit einzigen Lichtblicke. „Wir werden alles für ein Erfolgserlebnis tun“, kündigt Gökhan Caliskan für Sonntag eine mutige Herangehensweise an.