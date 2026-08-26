Türkischer SV: Überraschender Abschied von Emirkan Dorul

Wiesbaden. Mittelfeldspieler Emirkan Dorul verlässt den Verbandsligisten Türkischer SV, bestätigt Chefcoach Gökhan Caliskan: „Ich habe mit allen gerechnet, nur nicht damit“, zeigt sich der TSV-Trainer gleichermaßen überrascht und enttäuscht: „Kein Problem, wenn ein Spieler im Juni kommt und sagt, dass er gehen will. Aber so ist das schon traurig“, lässt ihn die Entscheidung des Spielers, der sich nach seinem Kenntnisstand als Vertragsamateur zum Liga-Konkurrenten SV Zeilsheim verändern wird, ein Stück weit ratlos zurück. Dorul hatte sich am Samstag vor dem Spiel in Dietkirchen, das der TSV 0:4 verlor, aus gesundheitlichen Gründen abgemeldet.
Dieser Text wird euch vom Wiesbadener Kurier kostenlos zur Verfügung gestellt
Ein Abgang zur Unzeit im personell gebeutelten Kader. Malik Deveci, ab Mitte September durch sein Auslandsstudium ohnehin außen vor, fällt mit Verdacht auf Bänderriss im Knöchel aus, Youssef Chourak ist nach Gelb-Rot in Dietkirchen für das Derby gegen die noch ungeschlagene SG Walluf (So., 15 Uhr) gesperrt. Mittelstürmer Dorian Miric ist nach Nasenbeinfraktur und OP noch nicht so weit. Die Rückkehrer Aziz Adams (nach Sperre) und Derrick Amoako (saß in Dietkirchen angeschlagen nur auf der Bank) sind nach drei Niederlagen in Serie die derzeit einzigen Lichtblicke. „Wir werden alles für ein Erfolgserlebnis tun“, kündigt Gökhan Caliskan für Sonntag eine mutige Herangehensweise an.
Nach Möglichkeit sollen vor dem Stichtag 31. August noch Last-Minute-Zugänge für Abwehr und Mittelfeld kommen, um entstandene Lücken schließen zu können. Mit Jonathan Muiomo, den der Coach derzeit im Defensivbereich, auf Dauer aber eher in der Offensive sieht, hatte der TSV kürzlich bereits nachgelegt. Die Garde der Erfahrenen um Mo Tahiri, Derrick Amoako, Ali Bektas, Yoel Yilma und Nazeem Aboubakari müsse vorangehen, spornt Caliskan an, der seinerseits Rückendeckung durch die TSV-Verantwortlichen verspürt,