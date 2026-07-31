Türkischer SV sucht nach Umbruch den Rhythmus

Derrick Amoako dribbelt künftig beim Türkischen SV. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Wiesbaden. Beim Türkischen SV Wiesbaden hat sich im Sommer vor allem in der Offensive einiges verändert. Trainer Gökhan Caliskan sieht dennoch, dass in kurzer Zeit bereits eine neue Gemeinschaft entstanden ist. Zum Start gegen Hessenliga-Absteiger SC Waldgirmes wartet direkt eine anspruchsvoller Auftakt.

Zumindest was die Offensive angeht, ist ein Umbruch angesagt. Mit Daniel Rudi (Schott Mainz) und Ilias Amalllah (FV Delkenheim) wurde im vorderen Bereich Qualität eingebüßt, mit dem flexibel einsetzbaren Nazeem Aboubakari (SG Walluf) und Mittelstürmer Dorian Miric (SV Zeilsheim) welche geholt. Und mit Derrick Amoako (Biebrich 02) ist für den zentralen Bereich ein ganz Erfahrener zum Kader gestoßen. „Er bringt alles mit, ein Top-Transfer, auch in menschlicher Hinsicht“, sagt Chefcoach Gökhan Caliskan, der froh ist, jetzt mit Can Kilic Görgülü (zuletzt Türk Kelsterbach) einen Co-Trainer an seiner Seite zu haben, der besonders auch den Part der Videoanalyse ausfüllt.

„In kurzer Zeit ist bereits eine Gemeinschaft entstanden, das freut mich am meisten“, sagt Caliskan mit Blick auf das Miteinander auf und abseits des Platzes. Kapitän bleibt weiterhin Mohammed Tahiri, bei der Zielsetzung will sich der Coach nach derzeitigem Stand nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen: „Ich weiß nicht, was uns erwartet. Es gilt, wie in der vergangenen Saison einen guten Start hinzulegen und in Richtung oberes Mittelfeld zu schauen. Top drei kann ich nicht sagen, dafür haben wir zu viele Neue zu integrieren.“