Türkischer SV stürzt in Arnsberg – Verfolger rücken näher!

– Foto: Jürgen Meyer

••Im Tabellenkeller spitzt sich der Kampf zu – insbesondere Wolfsbuch-Zell steht schon jetzt mit dem Rücken zur Wand.

Im Tabellenkeller schöpften gleich mehrere Teams Hoffnung: TSV Ingolstadt Nord feierte mit dem 2:1 bei SpVgg Wolfsbuch-Zell einen seltenen Auswärtssieg und klettert auf Platz 13. Wolfsbuch-Zell dagegen bleibt abgeschlagen Letzter mit nur 6 Punkten. Altmannstein kann durch den Sieg über Steinberg etwas Luft holen und die Abstiegsränge verlassen.

TSV Gaimersheim II setzte mit dem 2:1-Erfolg gegen SV Lippertshofen ein Ausrufezeichen und sammelte wichtige Punkte im sicheren Mittelfeld. MTV 1881 Ingolstadt feierte mit dem knappen 1:0 gegen TSV Ingolstadt-Etting einen Befreiungsschlag, der Abstand nach unten konnte leicht vergrößert werden. VfB Kipfenberg und SV Buxheim trennten sich 1:1, was beiden im engen Tabellenmittelfeld jeweils nur bedingt weiterhilft.

Die Tabellenführung des Türkischen SV 1972 Ingolstadt geriet ins Wanken: Mit der überraschenden 3:4-Niederlage beim FC Arnsberg kassierte der Spitzenreiter erst seine zweite Saisonschlappe. Nutznießer dieses Ausrutschers sind vor allem SC Steinberg und SV Eitensheim. Zwar patzte auch Steinberg mit einem 2:4 bei TSV Altmannstein, doch Eitensheim nutzte die Gelegenheit: Der 3:0-Heimsieg gegen TSV Lenting bringt sie wieder näher an die Spitze heran.

Thomas Gehr schießt FC Arnsberg zum 4:3-Spektakelsieg gegen Tabellenführer Türkischer SV

Der FC Arnsberg hat am Wochenende für eine faustdicke Überraschung gesorgt. In einem packenden Spiel besiegten die Gastgeber den bisher fast unantastbaren Spitzenreiter Türkischer SV 1972 Ingolstadt mit 4:3. Matchwinner war Thomas Gehr, der mit einem Doppelpack in der Schlussphase den vielumjubelten Heimsieg perfekt machte. Die Partie begann taktisch geprägt, ehe Nico Neubauer in der 32. Minute die Arnsberger in Führung brachte. Nur eine Minute später glich Umut Yürükal für die Gäste aus. Nach der Pause sorgte Paul Nußbaumer (47.) erneut für die Führung, die Onur Keskin (56.) und Daniel Drotleff (62., Foulelfmeter) in ein 2:3 drehten. Doch der FC Arnsberg kämpfte sich zurück: Thomas Gehr traf in der 70. und 76. Minute doppelt und drehte das Spiel endgültig.

Mit dem Sieg klettert der FC Arnsberg auf Tabellenplatz 10 und verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf.

MTV 1881 Ingolstadt feiert knappen Heimsieg gegen TSV Ingolstadt-Etting Vor 67 Zuschauern gelang dem MTV 1881 Ingolstadt ein wichtiger 1:0-Erfolg gegen den TSV Ingolstadt-Etting. Das goldene Tor erzielte Vahdet Demir in der 31. Minute. Mit diesem Sieg macht der MTV einen Schritt im Abstiegskampf, während der TSV Etting wichtige Punkte im oberen Mittelfeld liegen lässt. Die Partie war von Beginn an umkämpft. Der TSV Ingolstadt-Etting mit Filip Festner, Tobias Schiller (ab 55. Minute Max Winkler) und Quirin Schulmeyr (ab 45. Minute Bademba Diallo) suchte offensiv nach Lücken, fand jedoch selten den Weg durch die kompakte Defensive der Gastgeber. Auch Akteure wie Johannes Brosig, Jonas Knon, Philipp Heckner, Felix Festner, Christian Redl, Michael Belousow, Johann Paul Winkler und Spielertrainer Alexander Thielmann konnten den Ball nicht im Tor unterbringen. Der MTV 1881 Ingolstadt verteidigte leidenschaftlich und setzte in der Offensive auf schnelle Konter. Einer dieser Angriffe führte schließlich zum entscheidenden Treffer von Vahdet Demir.

Gaimersheim II ringt Lippertshofen nieder – Janjic trifft spät zum Sieg In einem spannenden Duell der Kreisklasse setzte sich der TSV Gaimersheim II mit 2:1 gegen den SV Lippertshofen durch und klettert damit auf Rang neun der Tabelle. Die rund 70 Zuschauer sahen ein intensives Spiel, das erst in der Schlussphase entschieden wurde. Bereits in der 20. Minute brachte Moritz Heckl die Gastgeber durch einen sicher verwandelten Foulelfmeter in Führung. Kurz nach der Pause erzielte Florian Donaubauer in der 47. Minute den Ausgleich für die Gäste. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, sorgte Denis Janjic in der 87. Minute für den umjubelten Siegtreffer. Mit diesem Dreier verbessert sich der TSV Gaimersheim II auf Tabellenplatz 9, während der SV Lippertshofen trotz der Niederlage vorerst Vierter bleibt.

SV Eitensheim stürmt mit 3:0-Sieg auf Platz 3 Am Sonntag feierte der SV Eitensheim einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen den TSV Lenting und schob sich damit auf den dritten Tabellenplatz vor. Vor 60 Zuschauern setzte sich die Elf von Spielertrainer Benedikt Vollnhals klar durch. Bereits in der 30. Minute brachte Florian Trini die Gastgeber in Führung. Kurz darauf erhöhte Benedikt Vollnhals in der 37. Minute auf 2:0. Mit dem Treffer von Marco Fachner in der 62. Minute war die Partie endgültig entschieden. Der SV Eitensheim zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und ließ defensiv nichts anbrennen. Der TSV Lenting fand nur selten ins Spiel und musste nach der Niederlage den achten Tabellenplatz festigen.

Spannendes Unentschieden: Kipfenberg und Buxheim trennen sich 1:1 In einem umkämpften Duell der Kreisklasse trennten sich der VfB Kipfenberg und der SV Buxheim am Wochenende mit 1:1. Vor 80 Zuschauern brachte Avni Avdijaj die Gastgeber in der 34. Minute in Führung. Doch die Freude währte nicht lange, denn Florian Reißner glich in der 64. Minute für die Gäste aus. Die Partie war von hohem Einsatz geprägt, beide Teams zeigten sich kämpferisch. Spielertrainer Gaetano Di Terlizzi konnte mit dem Punkt zufrieden sein, da seine Mannschaft nun Platz 7 mit 23 Punkten festigt. Der SV Buxheim bleibt nach dem Unentschieden auf Rang 5 und baut seine Ausbeute auf 25 Punkte aus. Durch das Remis verschiebt sich im Tabellenmittelfeld das Kräfteverhältnis leicht: Kipfenberg hält Anschluss an die Top 6, während Buxheim die Hoffnung auf den Relegationsplatz wahrt.

TSV Ingolstadt Nord siegt knapp in Wolfsbuch-Zell und klettert auf Platz 13 In einem umkämpften Kellerduell der Kreisklasse setzte sich der TSV Ingolstadt Nord mit 2:1 bei der SpVgg Wolfsbuch-Zell durch und sammelte damit wichtige Punkte im Abstiegskampf. Vor 55 Zuschauern erzielten Ersin Ucar (44.) und der eingewechselte Giovanni Di Terlizzi (78.) die Treffer für die Gäste, bevor Johannes Dietz (82.) noch einmal für Spannung sorgte. Die Gastgeber mussten ab der 72. Minute nach einer Gelb-Roten Karte für Tobias Meier in Unterzahl agieren. Mit diesem Sieg klettert der TSV Ingolstadt Nord auf Tabellenplatz 13 und überholt die SpVgg Wolfsbuch-Zell, die nun abgeschlagen das Schlusslicht bildet. Für die SpVgg Wolfsbuch-Zell wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner, während der TSV Ingolstadt Nord mit dem Auswärtssieg ein Lebenszeichen sendet.