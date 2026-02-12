Türkischer SV Singen: Ali Günes schon wieder weg?

– Foto: Y. Le Madon

Der Türkische SV Singen kommt nach dem Aufstieg in die Fußball-Oberliga nicht zur Ruhe.

Zunächst trat Ali Günes als Trainer zurück, mit dem der Verein binnen zwei Jahren von der Landesliga bis ins baden-württembergische Oberhaus aufstieg. Es folgten zu Beginn der Saison Christian Mendes, Engin Özdemir und kurzfristig Serdar Yalcinkaya, ehe Günes wieder auf die Trainerbank zurückkehrte. Die Mannschaft stabilisierte sich und steht auf Rang acht. Für einen Neuling durchaus eine achtbare Zwischenbilanz.

Nun allerdings soll es Kommunikationsprobleme geben. Wie aus gut unterrichteten Kreisen zu vernehmen ist, handle es sich um Differenzen über die sportliche Zielsetzung. Dazu passt, dass der eben erst engagierte Top-Stürmer Rashad Muhammed schon wieder das Weite gesucht hat. stek