Türkischer SV siegt locker gegen Dietkirchen

Mohammed Tahiri hat in dieser Runde nach Treffern betrachtet noch keine Bäume ausgerissen. Das sollte sich jetzt ändern. Traumhaft schweißte er aus 25 Metern ein, um nach der Pause nach Vorlage von Daniel Rudi nachzulegen. Rudi seinerseits legt im Abschluss eine unglaubliche Konstanz an den Tag, sorgte mit seinem neunten Saisontor für das 4:0. „Es hätte höher ausgehen müssen. Dietkirchen war praktisch nicht im Spiel“, meinte TSV-Chef Ilkay Candogan nach dem Erfolg über harmlose Gäste. Jetzt folgt die Fahrt zu SF/BG Marburg (So., 15.30 Uhr).

Tore: 1:0 Ofosu (15.), 2:0, 3:0 Tahiri (43./50.), 4:0 Rudi (61.). – Zuschauer: 80.