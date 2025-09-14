Türkischer SV siegt locker gegen Dietkirchen

Wiesbaden. Tag der Heimsiege für die Verbandsligisten: Die SG Walluf um die Matchwinner Tim Burghold und Ruben Monteiro-Carvalho verteidigte die Spitze, auch der SV Wiesbaden und der Türkische SV fuhren die volle Ernte ein. Biebrich 02 bleibt mit dem Dreier über Limburg 07 in der Erfolgsspur und freut sich, dass in der 2. DFB-Pokalrunde auf die eigene U19 am 4. Oktober (13 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim ein attraktives Duell wartet. Während die A-Junioren des SV Wehen Wiesbaden tags darauf Heidenheim empfangen (11 Uhr).
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Mohammed Tahiri hat in dieser Runde nach Treffern betrachtet noch keine Bäume ausgerissen. Das sollte sich jetzt ändern. Traumhaft schweißte er aus 25 Metern ein, um nach der Pause nach Vorlage von Daniel Rudi nachzulegen. Rudi seinerseits legt im Abschluss eine unglaubliche Konstanz an den Tag, sorgte mit seinem neunten Saisontor für das 4:0. „Es hätte höher ausgehen müssen. Dietkirchen war praktisch nicht im Spiel“, meinte TSV-Chef Ilkay Candogan nach dem Erfolg über harmlose Gäste. Jetzt folgt die Fahrt zu SF/BG Marburg (So., 15.30 Uhr).
Tore: 1:0 Ofosu (15.), 2:0, 3:0 Tahiri (43./50.), 4:0 Rudi (61.). – Zuschauer: 80.