Türkischer SV siegt im Aufsteigerduell

Herborn. Verbandsligist Türkischer SV hat sich mit einem Auswärtssieg auf das Derby gegen den SV Wiesbaden (Mi., 19.30 Uhr) eingestimmt, der nach dem 1:2 gegen Limburg 07 langsam in Schwierigkeiten gerät.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Blitzstart des Heimteams im Duell der Aufsteiger mit dem 1:0 durch Pierre Noel Mühl (3.). Felix Kessler hätte auf 2:0 stellen können, scheiterte aber im Eins-gegen-eins an TSV-Keeper Fabian Vollmer (20.). Für die Gäste der endgültige Weckruf:
Rashid Qamar glich aus, Last-Minute-Zugang Yoel Yilma traf zum 1:2, ehe Qamar per Kopf noch vor der Pause das 1:3 folgen ließ. Der Doppelschlag von Qamar und Youssef Chourak krönte den Kombinationswirbel des TSV. Obwohl mit Richard Ofosu, Alim Göcek und Malik Deveci drei Spieler verletzt ausgefallen waren, sich zudem Youness Boutouil kurzfristig per Vertragsamateur-Kontrakt zur TSG Wörsdorf verabschiedet hat.
Breiter Kader zahlt sich aus
Doch die Verantwortlichen um Clubchef Ilkay Candogan hatten im Sommer Wert auf einen breiten Kader gelegt, was sich jetzt auszahlt. „Juno Burg hat eine gute Mannschaft, doch wir hätten nach der Pause noch mehr Tore erzielen können“, fand Candogan. Auf das Derby folgt gegen Breidenbach (So., 15 Uhr) erneut ein Heimspiel.
Türkischer SV: Vollmer; Njie, Chourak, Mensah, Qamar, Tasdelen, Yilma, Dorul, Amallah, Rudi, Moh. Tahiri.
Tore: 1:0 Mühl (3.), 1:1 Qamar (27.), 1:2 Yilma (30.), 1:3, 1:4 Qamar (45.+3/62.), 1:5 Chourak (68.), 2:5 Fink (87.). – Zuschauer: 200.