 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
Der Türkische SV Wiesbaden ist aktuell gut in Form und besiegte den SSC Juno Burg im Aufsteiger-Duell deutlich.
Der Türkische SV Wiesbaden ist aktuell gut in Form und besiegte den SSC Juno Burg im Aufsteiger-Duell deutlich. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Türkischer SV siegt im Aufsteigerduell

Nach Rückstand ein 5:2-Erfolg beim SSC Juno Burg +++ Qamar schnürt Dreierpack +++ Boutouil als Vertragsamateur nach Wörsdorf

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
Türk. SV Wsb
SSC Juno Burg
Yoel Yilma
Yoel Yilma
Rashid Qamar
Rashid Qamar

Herborn. Verbandsligist Türkischer SV hat sich mit einem Auswärtssieg auf das Derby gegen den SV Wiesbaden (Mi., 19.30 Uhr) eingestimmt, der nach dem 1:2 gegen Limburg 07 langsam in Schwierigkeiten gerät.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Blitzstart des Heimteams im Duell der Aufsteiger mit dem 1:0 durch Pierre Noel Mühl (3.). Felix Kessler hätte auf 2:0 stellen können, scheiterte aber im Eins-gegen-eins an TSV-Keeper Fabian Vollmer (20.). Für die Gäste der endgültige Weckruf:

Heute, 15:15 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
2
5
Abpfiff

Rashid Qamar glich aus, Last-Minute-Zugang Yoel Yilma traf zum 1:2, ehe Qamar per Kopf noch vor der Pause das 1:3 folgen ließ. Der Doppelschlag von Qamar und Youssef Chourak krönte den Kombinationswirbel des TSV. Obwohl mit Richard Ofosu, Alim Göcek und Malik Deveci drei Spieler verletzt ausgefallen waren, sich zudem Youness Boutouil kurzfristig per Vertragsamateur-Kontrakt zur TSG Wörsdorf verabschiedet hat.

Breiter Kader zahlt sich aus

Doch die Verantwortlichen um Clubchef Ilkay Candogan hatten im Sommer Wert auf einen breiten Kader gelegt, was sich jetzt auszahlt. „Juno Burg hat eine gute Mannschaft, doch wir hätten nach der Pause noch mehr Tore erzielen können“, fand Candogan. Auf das Derby folgt gegen Breidenbach (So., 15 Uhr) erneut ein Heimspiel.

Türkischer SV: Vollmer; Njie, Chourak, Mensah, Qamar, Tasdelen, Yilma, Dorul, Amallah, Rudi, Moh. Tahiri.

Tore: 1:0 Mühl (3.), 1:1 Qamar (27.), 1:2 Yilma (30.), 1:3, 1:4 Qamar (45.+3/62.), 1:5 Chourak (68.), 2:5 Fink (87.). – Zuschauer: 200.

Aufrufe: 031.8.2025, 18:11 Uhr
Stephan NeumannAutor