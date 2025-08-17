Türkischer SV setzt erstes Ausrufezeichen in der Verbandsliga

Hattersheim/Wiesbaden. Die SG Walluf grüßt als Verbandsliga-Tabellenführer, Aufsteiger Türkischer SV hat ein erstes Ausrufezeichen gesetzt, während der SV Wiesbaden nach 2:0-Führung noch eine Bauchlandung erlebte. Biebrich 02 beeindruckt mit einem 4:0. Jetzt wartet die große Englische Derby-Woche: Start am Mittwoch (19.30 Uhr) mit dem Duell SV Wiesbaden gegen Türkischer SV. Am Donnerstag (20 Uhr) heißt der lokale Hit SG Walluf gegen Biebrich 02 und am Sonntag (15 Uhr) Türkischer SV gegen SG Walluf – größerer Zuschauerzuspruch mutmaßlich gewährleistet.

Blitz-Zugang Yoel Yilma rückte sofort in die Startelf des TSV um Kapitän Abdullah Tasdelen. Die im Vergleich zum Auftakt-0:2 jetzt nahezu kompletten Wiesbadener hatten das Spiel „von Anfang an im Griff“, monierte Vorsitzender Ilkay Candogan einzig weitere ausgelassene Gelegenheiten. Neuzugang Yilma deutete seine fußballerische Klasse an, dürfte sich in den nächsten Wochen noch steigern. Bitter nur: Abwehr-Routinier Richard Ofosu schied mit geschwollenem Knöchel aus.

"Wir waren einfach zu unkonzentriert und zu zweikampfschwach“, analysierte Mevlüt Yavuz, sportlicher Leiter des FC Germania Okriftel. Und fügt an: „Wir waren heute in allen Belangen dem Gegner unterlegen“, gestand Mevlüt Yavuz, sportlicher Leiter des FC Germania, nach dem Spiel. Besonders die Defensive bereitete ihm Sorgen. „Wir stehen zu instabil und spielen uns zu wenige Torchancen heraus. Wir müssen analysieren, woher das kommt, und da einige Sachen umstellen und anpassen“, stellte Yavuz fest. „Wir haben uns in drei Spielen gerade mal fünf klare Torchancen erspielt“, sagte er mit Rückblick auf die weiteren Niederlagen zum Saisonstart.