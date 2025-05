Türkischer SV: Sechs Neue sind fix

Wiesbaden. Nach dem Durchmarsch in die Verbandsliga als Gruppenliga-Meister in der Saison des Aufstiegs haben die Verantwortlichen des Türkischen sechs Zugänge perfekt gemacht. Ein starker Stürmer soll noch folgen. Unter den Neuen ist auch Torhüter Kevin Wieszolek (SG Walluf). "Der größte Erfolg ist aber, dass der Kader bis auf Pierre Massfeller zusammenbleibt", streicht TSVler Mehmet Kirazli mit Blick auf den einzigen Abgang heraus. Pierre Massfeller wechselt bekanntlich zum SV Erbenheim.

Kirazli, der im Hintergrund organisatorisch viele Fäden beim TSV zieht, bestätigt zudem zwei Spieler von Dersim Rüsselheim als Zugänge: Zum einen "Sechser" Dawda Martin Njie (23), der auf Zeiten bei der TSG Wörsdorf zurückblickt. Weiterhin kommt von Dersim Innenverteidiger Abdul Jalloh (24) zum TSV, der ebenfalls schon in Wörsdorf spielte. Von der zweiten Mannschaft des FV Biebrich 02, die im Sonntag (16 Uhr) gegen den Zweiten der KOL-Rheingau-Taunus in die Aufstiegsrunde zur Gruppenliga startet, kommt mit Malik Deveci ein weiterer im Defensivzentrum einsetzbarer Spieler zum künftigen Verbandsligisten, der auch Einsätze in der 02-Ersten hatte. Ebenfalls aus der Biebricher Zweiten verändert sich Youssef Chourak zum TSV, der als technisch guter Flügelspieler für Impulse sorgen soll. Von Kreisoberliga-Meister SKG 23 Wiesbaden stößt noch der defensiv flexibel einsetzbare Youness Boutouil dazu.

"Wir setzen Vertrauen in junge Spieler und geben ihnen eine Plattform", sagt Mehmet Kirazli. Das habe sich auch in der erfolgreichen Gruppenliga-Runde bewährt, als in der Defensive Youngster zu Stammkräften wurden. Bereits jetzt sieht Kirazli den Kader in puncto Qualität und Breite gut aufgestellt. Doch ein Offensiv-Ass hat der TSV offenbar noch im Köcher.