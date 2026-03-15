Türkischer SV nutzt die Gunst der Stunde nicht

Region. Mit 3:0 gewann Verfolger RW Hadamar den Verbandsliga-Knüller bei Spitzenreiter TuS Hornau (im Re-Live des Wiesbadener Kurier), wodurch das Titelrennen wieder offen ist und sich der Kampf um Platz eins und zwei zuspitzt. Aufsteiger Türkischer SV konnte die Gunst der Stunde beim 2:2 gegen den SSC Juno Burg aber nicht nutzen.
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„Unsere schlechteste Saisonleistung“, sagte TSV-Coach Gökhan Caliskan und räumte ein, dass ein Dreier trotz der Mentalität der letzten 20 Minuten nicht verdient gewesen wäre. Zumal die Gäste kompakt verteidigten und Konter setzten.
Nach dem 0:2 ging ein Ruck durchs TSV-Team. Per Foulelfmeter verkürzte Daniel Rudi, nach Flanke von Rashid Qamar war Ilias Amallah mit dem 2:2 zur Stelle. „Wir können auch nicht alles gewinnen“, glaubt Caliskan mit Blick auf das Match in Breidenbach (So., 15 Uhr) an eine Reaktion seiner Mannschaft, die diesmal nicht auf Touren kam, aber weiter um den Aufstieg mitmischt.
Türkischer SV: Wieszolek; Tasdele, M. Deveci, N. Khababa, Yama, O. Jaatit, Göcek, Atanley, Amallah, Mo. Tahiri, Rudi (Qamar, Ofosu, A. Bektas, Mensah).
Tore: 0:1 Junker (30.), 0:2 Dapper (66.), 0:2, 1:2 Rudi (72./Foulelfmeter), 2:2 Amallah (79.). – Zuschauer: 130.