Türkischer SV nutzt die Gunst der Stunde nicht Nach Hadamars Sieg in Hornau erreicht Türkischer SV gegen Juno Burg nur 2:2 von Stephan Neumann · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Der Türkische SV lieferte gegen Juno Burg die "schlechteste Saisonleistung" ab. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Region. Mit 3:0 gewann Verfolger RW Hadamar den Verbandsliga-Knüller bei Spitzenreiter TuS Hornau (im Re-Live des Wiesbadener Kurier), wodurch das Titelrennen wieder offen ist und sich der Kampf um Platz eins und zwei zuspitzt. Aufsteiger Türkischer SV konnte die Gunst der Stunde beim 2:2 gegen den SSC Juno Burg aber nicht nutzen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Unsere schlechteste Saisonleistung“, sagte TSV-Coach Gökhan Caliskan und räumte ein, dass ein Dreier trotz der Mentalität der letzten 20 Minuten nicht verdient gewesen wäre. Zumal die Gäste kompakt verteidigten und Konter setzten.