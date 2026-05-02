Türkischer SV: Nach Führung noch 1:3 beim FC Ederbergland

Allendorf. Verbandsligist Türkischer SV hat durch das 1:3 (1:0) beim FC Ederbergland die Chance verpasst, sich bis auf drei Zähler an den spielfreien Rangzweiten RW Hadamar heranzuschieben. Die Option auf einen dritten Aufstieg der Wiesbadener in Folge scheint damit außer Reichweite geraten zu sein, ist aber rechnerisch noch möglich.
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Auf ungewohntem Naturrasen waren erneut Abdullah Tasdelen (letztmals gesperrt) und Ilias Amallah (noch zwei weitere Spiele gesperrt) zu ersetzen. Sie hatten bei der 2:3-Niederlage in Zeilsheim Rot gesehen. Ebenso wie TSV-Trainer Gökhan Caliskan. Gegen ihn wurde eine Drei-Spiele-Sperre verhängt, sodass der Trainer zum Zuschauen verurteilt war, während Mehmet Kirazli aus der sportlichen Leitung im Spielbericht als Coach vermerkt war. Davon abgesehen glückte ein optimaler Start, als Richard Ofosu eine Ecke mit dem Scheitel verlängerte und Adam Lamsamri mit der Stirn zum 1:0 zur Stelle war. Im Eins-gegen-eins scheiterte Daniel Rudi in der Folge an FCE-Keeper Lukas Hollenstein.
Nach der Pause erlebte TSV-Vorsitzender Ilkay Candogan in Summe bei Ederbergland den „größeren Kampfgeist“. Wobei sicher auch der dünne Kader der Gäste ins Gewicht fiel. Die aber nie aufsteckten, nach dem 2:1 (84.) der Heimelf alles nach vorne warfen. Auch Torhüter Kevin Wieszolek tauchte im Strafraum der Gastgeber auf, die letztlich mit dem Treffer ins verlassene Gehäuse der Wiesbadener den Deckel draufmachten.
TSV: Wieszolek Ofosu, Deveci, Lamsamri, Mensah, O. Jaatit, Yilma, Dorul, N. Khababa, Mo Tahiri, Rudi (Kaynak, Chourak).
Tore: 0:1 Lamsamri (17.), 1:1 Lehnert (47.), 2:1 Butterweck (84.), 3.1 Fuchs (90.+3). – Zu.: 100.