Türkischer SV: Nach Führung noch 1:3 beim FC Ederbergland Wiesbadener vergeben Chance, sich mit einem Sieg an spielfreie Hadamarer heranzuschieben von Stephan Neumann · Heute, 17:08 Uhr · 0 Leser

Der Türkische SV verlor sein Auswärtsspiel beim FCEderbergland. – Foto: EC Fotografie

Allendorf. Verbandsligist Türkischer SV hat durch das 1:3 (1:0) beim FC Ederbergland die Chance verpasst, sich bis auf drei Zähler an den spielfreien Rangzweiten RW Hadamar heranzuschieben. Die Option auf einen dritten Aufstieg der Wiesbadener in Folge scheint damit außer Reichweite geraten zu sein, ist aber rechnerisch noch möglich.

Dieser Text wird euch vom Wiesbadener Kurier kostenlos zur Verfügung gestellt. Auf ungewohntem Rasen in Führung gegangen Auf ungewohntem Naturrasen waren erneut Abdullah Tasdelen (letztmals gesperrt) und Ilias Amallah (noch zwei weitere Spiele gesperrt) zu ersetzen. Sie hatten bei der 2:3-Niederlage in Zeilsheim Rot gesehen. Ebenso wie TSV-Trainer Gökhan Caliskan. Gegen ihn wurde eine Drei-Spiele-Sperre verhängt, sodass der Trainer zum Zuschauen verurteilt war, während Mehmet Kirazli aus der sportlichen Leitung im Spielbericht als Coach vermerkt war. Davon abgesehen glückte ein optimaler Start, als Richard Ofosu eine Ecke mit dem Scheitel verlängerte und Adam Lamsamri mit der Stirn zum 1:0 zur Stelle war. Im Eins-gegen-eins scheiterte Daniel Rudi in der Folge an FCE-Keeper Lukas Hollenstein.