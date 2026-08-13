Türkischer SV: Nach 2:8 soll Jonny Muiomo zu Stabilität beitragen

Trainer Gökhan Caliskan freut sich über Neuzugang Jonny Muiomo. – Foto: TSV

Wiesbaden. Verbandsligist Türkischer SV hat kurzfristig noch einen Zugang verpflichtet, der mit seinen 27 Jahren auf eine bewegte Laufbahn zurückblickt. Jetzt beginnt beim TSV, der am Sonntag (16 Uhr) im Derby auf Biebrich 02 trifft, für Jonathan „Jonny“ Muiomo ein neues Kapitel. Nachdem er zuletzt bei Hessenligist SC Hanau gespielt hatte.

TSV-Vorsitzender Ilkay Candogan geht davon aus, dass bis Sonntag alle Modalitäten abgewickelt sind und der Blitz-Zugang spielberechtigt ist. Um möglicherweise mit Malik Deveci, der nach Gelb-Rot-Sperre wieder spielen darf, das Tandem im Abwehrzentrum zu bilden. Dort ist er jedenfalls eingeplant. Jonny Muiomo kenne einige Spieler aus dem TSV-Kader, so sei der Kontakt zustande gekommen, schildert Ilkay Candogan, dessen in der sportlichen Leitung engagierter Bruder Onur den Wechsel letztlich perfekt gemacht habe.

Begonnen hatte es für Jonny Muiomo im Nachwuchsleistungszentrum des SV Wehen Wiesbaden – als Offensivtalent. Im zweiten A-Jugendjahr veränderte er sich zu Greuther Fürth. Nach dem Übergang zu den Männern sammelte er Regionalliga-Erfahrung im Unterbau der Fürther sowie bei Optik Rathenow und Carl-Zeiss Jena. In Rathenow (70 Kilometer westlich von Berlin), spielte er seinerzeit mit Vassilios „Vassili“ Polichronakis, einem weiteren Spieler aus der SVWW-Schmiede.

Beide brannten damals für ihren Traum vom Profifußball. Doch jetzt beschreitet Muiomo mit der Rückkehr in die hessische Heimat neue Wege, er wolle in Wiesbaden eine Ausbildung beginnen, erläutert Ilkay Candogan und ist guter Dinge, dass der Neuzugang mit seinen Erfahrungen auf den Stationen quer durch Deutschland zur Verstärkung wird. Und vielleicht schon am Sonntag gegen die 02er zu kompakter Defensivleistung beiträgt - nachdem es zuletzt ein 2:8 in Zeilsheim gegeben hatte.