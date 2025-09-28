Türkischer SV nach 120 Pokalminuten noch fit genug

Wiesbaden. Im Pokal hatte der TSV in der Verlängerung mit 8:2 bei der SKG 23 Wiesbaden dominiert, um in der Liga als Aufsteiger den Höhenflug fortzusetzen. „Zeilsheim war ein guter Gegner, der uns alles abverlangt hat“, attestierte TSV-Coach Gökhan Caliskan eine „super“ Mannschaftsleistung und hob auch den Faktor einer starken Bank hervor.
Beim 1:0 stellte Daniel Rudi einmal mehr seine Klasse unter Beweis: Vorstoß über die rechte Bahn, Haken nach innen und erfolgreicher Abschluss mit links. Emirkan Dorul wurde zum Wegbereiter des 2:0. Alim Göcek kam an den Ball, ein Gästespieler war wohl auch noch dran – die Vorentscheidung in einem guten Verbandsliga-Match war gefallen. Für den TSV geht es nun zum FC Waldbrunn (So., 15.30 Uhr). Die Wiesbadener, so scheint es, haben offenbar die Kader-Qualität, um auch in der Verbandsliga dauerhaft ganz vorne mitzumischen. TSV: Vollmer; Mensah, Y. Chourak, Ofosu, D. Njie, Deveci, Yilma, Amallah, Dorul, Moh. Tahiri, Rudi (Göcek, Lamsamri, Qamar, N. Khababa).
Tore: 1:0 Rudi (20.), 2:0 Göcek (70.). – Zuschauer: 100.