Yoel Yilma (Mitte) läuft künftig für den Türkischen SV auf.
Yoel Yilma (Mitte) läuft künftig für den Türkischen SV auf. – Foto: Claus-Walter Dinger (Archiv)

Türkischer SV: Mittelfeldspieler mit bewegter Vita verpflichtet

Kurzfristiger Zugang mit BVB-Vergangenheit und geballter Oberliga-Erfahrung 

Wiesbaden. Der „Zufall“, so Clubchef Ilkay Candogan, hat dem Verbandsligisten Türkischer SV noch einen vielversprechenden Zugang beschert, der im zentralen Mittelfeld spielt. Ein in Wiesbaden geborener 26-jähriger Spieler mit einer äußerst bewegten Fußball-Vita.

Yoel Yilma blickt bei Borussia Dortmund auf Einsätze in der A- und B-Junioren-Bundesliga zurück. Beim SV Wehen Wiesbaden spielte er im U19-Oberhaus, das nun durch die DFB-Nachwuchsligen ersetzt worden ist. Oberliga-Stationen bei der TSG Pfeddersheim, dem SV Gonsenheim, dem TSV Schott Mainz und RW Koblenz führten ihn zuletzt beim „BUZZ Club“ in die Icon League. Doch jetzt richtet er den Fokus auf den TSV, der ihn im Status eines Vertragsamateurs verpflichtet hat, bestätigt Candogan.

Der TSV versuche nun, bis zum Auswärtsspiel bei Germania Okriftel (So., 15.30 Uhr) die Spielberechtigung für Yilma zu erlangen. Zwischenzeitlich hatte er bei einem Wiesbadener Kreisoberliga-Club mittrainiert, jetzt soll er sich beim Türkischen SV bewähren. „Er bringt Qualität mit, hat Übersicht und ist beidfüßig“, zeigt sich Steuermann Candogan sportlich überzeugt und verweist zudem auf „gute Gespräche".

