Türkischer SV: Mittelfeldspieler mit bewegter Vita verpflichtet

Wiesbaden. Der „Zufall“, so Clubchef Ilkay Candogan, hat dem Verbandsligisten Türkischer SV noch einen vielversprechenden Zugang beschert, der im zentralen Mittelfeld spielt. Ein in Wiesbaden geborener 26-jähriger Spieler mit einer äußerst bewegten Fußball-Vita.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Yoel Yilma blickt bei Borussia Dortmund auf Einsätze in der A- und B-Junioren-Bundesliga zurück. Beim SV Wehen Wiesbaden spielte er im U19-Oberhaus, das nun durch die DFB-Nachwuchsligen ersetzt worden ist. Oberliga-Stationen bei der TSG Pfeddersheim, dem SV Gonsenheim, dem TSV Schott Mainz und RW Koblenz führten ihn zuletzt beim „BUZZ Club“ in die Icon League. Doch jetzt richtet er den Fokus auf den TSV, der ihn im Status eines Vertragsamateurs verpflichtet hat, bestätigt Candogan.