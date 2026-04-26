Türkischer SV mit erfolgreicher Aufholjagd

Eleazer Mensah glich gegen Waldbrunn aus. – Foto: EC Fotografie (Archiv)

Wiesbaden. Der Türkische SV Wiesbaden hat durch einen Sieg gegen Waldbrunn die Minimalchance auf den Hessenliga-Aufstieg am Leben gehalten.

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Nach vier Pleiten am Stück geriet der TSV durch ein Traumtor in den Winkel und einen weiteren Gegentreffer ruckzuck ins Hintertreffen. Um danach eine phänomenale Aufholjagd zu starten. Adam Lamsamri (traf sehenswert in den Giebel) und Eleazer Mensah stellten auf 2:2. Noch vor der Pause bewies Ausnahmestürmer Daniel Rudi beim 3:2 seinen Instinkt, setzte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch einen Freistoß ans Lattenkreuz. TSV-Trainer Gökhan Caliskan durfte nach Roter Karte nicht in der Coachzone stehen, wahrte Distanz und erlebte das 4:2 des starken Otman Jaatit. „Endlich hatten wir auch wieder das Quäntchen Glück“, frohlockte der Coach.