Türkischer SV mischt auch die Verbandsliga auf

Marburg. Das Team des Türkischen SV sorgt als Aufsteiger mit seinem Offensivwirbel auch in der Verbandsliga für Furore. Das 4:1 in Marburg zementiert den Platz im Vorderfeld.

Ein anfangs wegen Abseits nicht gegebener Marburger Treffer wurde nur zur kurzen Schrecksekunde für die Gäste. „Insgesamt hatten wir das Spiel voll im Griff und haben unsere spielerische Stärke gezeigt. Wir sind einfach super am Ball“, lobte TSV-Chef Ilkay Candogan und freut sich nun auf den Kreispokalknüller bei der SKG 23 Wiesbaden (Mi., 19.30 Uhr). Nach vergebenen Chancen in Halbzeit eins ließ Ilias Amallah nach dem Wechsel einen Hattrick folgen. Auf den Flügeln wirbelten Mo Tahiri und Daniel Rudi – es passte im Gesamtgefüge des Aufsteigers. In der Liga wartet das Heimspiel gegen Zeilsheim (So., 15 Uhr).