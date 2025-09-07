Türkischer SV meißelt Breidenbacher Beton auf

Wiesbaden. Hart erkämpfter Heimsieg des Türkischen SV gegen den Vorletzten Breidenbach. Bei der Heimpleite gegen den SVW hatte TSVler Ilias Amallah im Abschluss einiges ausgelassen, diesmal lieferte er wieder – was er Vereinschef Ilkay Candogan auch vor der Partie versprochen hatte. Und es brauchte auch einen Geistesblitz, um Breidenbacher Beton aufzumeißeln.

58. Minute: Amallah nahm den Ball perfekt aus der Luft an, ließ drei Mann aussteigen und verwandelte ins lange Eck. Nicht minder sehenswert war der 20-Meter-Schuss von Daniel Rudi zum 2:0, ehe Amallah noch ein zweites Mal zuschlug. „Bis zum 1:0 haben wir uns schwergetan“, meinte Candogan nach dem Geduldspiel mit gutem Ausgang. In der ersten Hälfte hatte TSV-Keeper Kevin Wieszolek zweimal eingreifen müssen. Gegen Dietkirchen (So., 15 Uhr) folgt gleich das nächste Heimspiel.