Türkischer SV legt noch einmal nach

Mit Emirkan Dorul gelang es, einen Spieler zu verpflichten, "von dem wir uns Stabilität im Mittelfeld erhoffen und in dem wir noch mehr Potenzial sehen, als er es bisher gezeigt hat", sagt Kirazli über den 24-Jährigen. Beim TSV sehe man Dorul als Sechser oder Achter in zentraler Position. Ein ehrgeiziger Spieler, der in der Zeit bei Biebrich 02 unter Trainer Nazir Saridogan bereits seine Fähigkeiten nachgewiesen habe. Danach erfolgte der Wechsel zum SV Erbenheim, bei dem er in der abgelaufenen Saison mit 12 Toren und 12 Assists zu Buche steht. Zuvor hatte der Niederfeld-Club mit Alim Göcek (Germania Okriftel) einen Offensivspieler geholt. Und davor mit sechs vielversprechenden Neuen zugeschlagen. Mit Blick auf Verbandsliga-Spiele auf Naturrasen-Plätzen habe die Kaderbreite in Verbindung mit der Physis eine große Bedeutung, betont Mehmet Kirazli.

Co-Trainer Eray Güngör hört aus privaten Gründen auf