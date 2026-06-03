Türkischer SV holt Trio für die Offensive Wiesbadener Verbandsligist meldet drei vielversprechende Neue +++ Ein weiterer Abgang von Stephan Neumann · Heute, 08:40 Uhr · 0 Leser

Derrick Amoako trägt zur neuen Saison das Trikot des Türkischen SV. – Foto: TSV

Wiesbaden. Im Kader des Verbandsligisten Türkischer SV wird es im Sommer einige Veränderungen geben. Durch den Wechsel von Torjäger Daniel Rudi (zu Schott Mainz) entsteht in die Offensive eine Lücke. Doch die Verantwortlichen mit Clubchef Ilkay Candogan an der Spitzen arbeiten intensiv daran, alle Baustellen zu beheben und das Aufgebot für die Saison 2026/27 generell breiter aufzustellen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Der Wechsel von Mittelfeld-Routinier Derrick Amoako vom FV Biebrich 02 zum TSV war bereits bekanntgeworden. Jetzt ist auch klar, dass sich Außenbahnspieler Nazeem Aboubakari von der SG Walluf (ehemals Biebrich 02) auch dem Niederfeld-Club anschließt, bestätigt Candogan. Endlich habe es mit zwei „Wunschspielern“ geklappt, streicht der TSV-Steuemann heraus. Damit nicht genug. Mit Do-Jin Hwang (22) von Verbandsliga-Absteiger Germania Okriftel kommt ein weiterer Spiler hinzu, dem Candogan im Offensivbereich einiges zutraut. Es werden nicht die letzten Neuen für die ersten Mannschaft gewesen sein. Zumal mit Julien Ayaoui Atanley ein weiterer Abgang hinzukommt, der offenbar für sich keine Perspektive mehr beim TSV sah.