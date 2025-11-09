Türkischer SV holt in Unterzahl ein 3:3 gegen Hadamar

Wiesbaden. In Unterzahl holte Verbandsligist Türkischer SV gegen Hadamar ein 3:3, bleibt dadurch auf dem zweiten Tabellenplatz.
Ilias Amallah traf zum 1:0 und sah kurz vor der Pause eine Rote Karte, die bei TSV-Coach Gökhan Caliskan für Entsetzen und Ratlosigkeit sorgte: „Er führt den Ball, wird gezogen und rutscht in einen Spieler von Hadamar rein. Das Ganze dauerte etwa fünf Minuten. Dann rief der Schiri Ilias zu sich und zeigte ihm Rot. Wir waren alle baff. Wo er doch Freistoß für uns gepfiffen hatte.“
Nach dem Wechsel glich Brooklyn Wölfinger mit sehenswertem Freistoß aus und Marc Fichtner (ehemals FC Bierstadt) stellte auf 2:1 für den Gast. Alim Göcek, mit unglaublichem Laufpensum, glich in Unterzahl aus. Fichtner zeigte sich beim 3:2 weiter torhungrig, aber Daniel Rudi gelang per Freistoß aus halblinker Position noch das 3:3. Von der Mentalität attestierte Caliskan eine „meisterliche“ Leistung, „es war sogar noch mehr drin“. Der TSV spielt nun bei Steinbach Haiger II (So., 15 Uhr).
Tore: 1:0 Amallah (34.), 1:1 Wölfinger (56.), 1:2 Fichtner (61.), 2:2 Göcek (63.), 2:3 Fichtner (66.), 3:3 Rudi (80.). – Zuschauer: 250. – Rot: Amallah (45.+3/TSV).