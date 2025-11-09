Türkischer SV holt in Unterzahl ein 3:3 gegen Hadamar

Wiesbaden. In Unterzahl holte Verbandsligist Türkischer SV gegen Hadamar ein 3:3, bleibt dadurch auf dem zweiten Tabellenplatz.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Ilias Amallah traf zum 1:0 und sah kurz vor der Pause eine Rote Karte, die bei TSV-Coach Gökhan Caliskan für Entsetzen und Ratlosigkeit sorgte: „Er führt den Ball, wird gezogen und rutscht in einen Spieler von Hadamar rein. Das Ganze dauerte etwa fünf Minuten. Dann rief der Schiri Ilias zu sich und zeigte ihm Rot. Wir waren alle baff. Wo er doch Freistoß für uns gepfiffen hatte.“