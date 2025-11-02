Türkischer SV gewinnt Kampf in Heuchelheim

Nervenaufreibender Kraftakt des TSV auf matschigem Rasen. Nach der Pause ließ Daniel Rudi bei einem Solo seine Extraklasse aufblitzen, stellte auf 2:1. Auch das von Eleazar Mensah erzielte 3:1 entsprang einer feinen Einzelleistung. Die drei Punkte schienen sicher, aber die Gäste machten sich das Leben selbst schwer. Auch durch die vergebenen Elfmeter von Mo Tahiri und Yoel Yilma, beide Male parierte Torhüter Dorian Balser. „Wir haben den Kampf angenommen, es war eine super Teamleistung“, sah Wiesbadens Coach Gökhan Caliskan über die beiden Fehlschüsse hinweg. Nach dem 0:4 gegen Hornau war die Wiedergutmachung geglückt. Ein starkes Signal, dass die Mannschaft dauerhaft in der Lage zu sein scheint, ganz oben mitzumischen. Als Aufsteiger spielt sie bisher jedenfalls eine super Saison. Für den TSV geht es auf eigenem Platz gegen Hadamar (So., 14.30 Uhr) mit einem Topspiel weiter. Im Kreispokal-Achtelfinale empfangen die Türken übrigens Biebrich 02 (Termin noch offen).