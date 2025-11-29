Türkischer SV: Furioses Jahr mit Heimsieg abschließen

Wiesbaden. Nach dem Ausscheiden im Kreispokal am vergangenen Mittwoch gegen Biebrich 02 , geht das Fußballjahr 2025 für den Türkischen SV mit dem Heimspiel am Sonntag (14.30 Uhr) gegen Germania Okriftel zu Ende.

Ein Jahr, in dem der TSV nur drei Ligaspiele verlor. „Bei den Wetterverhältnissen erwarte ich einen sehr schweren Gegner“, hofft Trainer Gökhan Caliskan, dass es auch bei drei Niederlagen bleibt. Wieder mit an Bord: Ilias Amallah, dessen Sperre - nachdem der TSV Einspruch eingelegt hatte - von sechs auf zwei Spiele reduziert wurde.