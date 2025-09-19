Türkischer SV: "Es wird alles schwieriger"

„Es wird alles schwieriger“, geht er von einem taffen Spiel bei den SF/BG Marburg (So., 15.30) aus. Die Verbandsliga sei eben etwas anderes als die Gruppenliga. Verlassen kann sich Caliskan dabei auf sein immer besser harmonierendes Team, bei dem derzeit alle an Bord sind. Immerhin kann sich die Ausbeute von 16 Punkten aus acht Spielen für einen Aufsteiger sehen lassen. In Marburg ist Trainer Daniel Vier nicht mehr an Bord, interimsweise übernimmt „Co“ Jan Budzinski.