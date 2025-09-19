 2025-09-18T06:43:20.841Z

Gewinnt der Türkische SV um Yoel Yilma (im Bild) auch bei den SF/BG Marburg?
Türkischer SV: "Es wird alles schwieriger"

Trainer Caliskan rechnet mit schwerem Auswärtsspiel in Marburg +++ Mannschaft harmoniert immer besser

Wiesbaden. Der Türkische SV ist nach dem 4:0 über Dietkirchen voll im Soll. Nur die knappe Derbypleite gegen den SVW nerve Coach Gökhan Caliskan immer noch.

„Es wird alles schwieriger“, geht er von einem taffen Spiel bei den SF/BG Marburg (So., 15.30) aus. Die Verbandsliga sei eben etwas anderes als die Gruppenliga. Verlassen kann sich Caliskan dabei auf sein immer besser harmonierendes Team, bei dem derzeit alle an Bord sind. Immerhin kann sich die Ausbeute von 16 Punkten aus acht Spielen für einen Aufsteiger sehen lassen. In Marburg ist Trainer Daniel Vier nicht mehr an Bord, interimsweise übernimmt „Co“ Jan Budzinski.

