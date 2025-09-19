Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Gewinnt der Türkische SV um Yoel Yilma (im Bild) auch bei den SF/BG Marburg? – Foto: Pia Pfeifer - Archiv
Türkischer SV: "Es wird alles schwieriger"
Trainer Caliskan rechnet mit schwerem Auswärtsspiel in Marburg +++ Mannschaft harmoniert immer besser
„Es wird alles schwieriger“, geht er von einem taffen Spiel bei den SF/BG Marburg (So., 15.30) aus. Die Verbandsliga sei eben etwas anderes als die Gruppenliga. Verlassen kann sich Caliskan dabei auf sein immer besser harmonierendes Team, bei dem derzeit alle an Bord sind. Immerhin kann sich die Ausbeute von 16 Punkten aus acht Spielen für einen Aufsteiger sehen lassen. In Marburg ist Trainer Daniel Vier nicht mehr an Bord, interimsweise übernimmt „Co“ Jan Budzinski.